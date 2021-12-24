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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:44

Просмотров: 1611

Художник из Мангистау расписал автобусную остановку

Художник из Мунайлинского района расписал масляными красками автобусную остановку. Об этом сообщили в пресс-службе акимата района.

Фото пресс-службы акима Мунайлинского района
Предложение о росписи автобусной остановки, которая расположена рядом с магазином, поступило от предпринимателя.

- На выбор я предложил несколько видов изображений. Остановились на пейзаже с водоёмом. Работал я масляными красками. На изготовление заказа ушло четыре дня. Кроме того, я рисую разные картины на зданиях и в ресторанах. Меня порадовало, что предприниматели позаботились о том, чтобы общественные места выглядели красиво, - рассказал Жасулан Егеубай, художник.

Художник из Мангистау расписал автобусную остановку


- Это отличная альтернатива голым стенам. Кроме того, это поддержка молодых художников. Таким образом мы делаем свой район лучше, – отметила предпринимательница.



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Комментарии ( 2 )

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Галина63 (Посетители) Сегодня, 20:20
Эта красота максимум на 3 месяца. Засе-ут, отколупают и обосс-т. stena
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • 618965450
  • Банкир
  • Галина63
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:08
Ну, судя по перекладинам-ограждениям на этой остановке, картина тоже долго не продержится. Нашим индейцам всё надо испоганить... Жаль. А художнику----респект! bravo
 
 

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