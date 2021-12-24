Художник из Мангистау расписал автобусную остановку

Предложение о росписи автобусной остановки, которая расположена рядом с магазином, поступило от предпринимателя.- На выбор я предложил несколько видов изображений. Остановились на пейзаже с водоёмом. Работал я масляными красками. На изготовление заказа ушло четыре дня. Кроме того, я рисую разные картины на зданиях и в ресторанах. Меня порадовало, что предприниматели позаботились о том, чтобы общественные места выглядели красиво, - рассказал Жасулан Егеубай, художник.- Это отличная альтернатива голым стенам. Кроме того, это поддержка молодых художников. Таким образом мы делаем свой район лучше, – отметила предпринимательница.