В Мангистауской области за сутки не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией

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По данным сайта Coronavirus.kz, больше всего заболевших в стране зарегистрировано в Нур-Султане. В столице выявлено 65 заболевших. На втором месте Карагандинская область, где обнаружен за сутки 51 заболевший. А на третьем месте антирейтинга Акмолинская область с показателем - 48.
В Мангистауской области при этом не обнаружено ни одного человека с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 986199 заболевших. В Мангистау - 23460 человек.
Вакцинировано против коронавирусной инфекции в регионе - 190 041 человек. Первый компонент прививки получил - 171 291 житель области.
В Мангистауской области при этом не обнаружено ни одного человека с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 986199 заболевших. В Мангистау - 23460 человек.
Вакцинировано против коронавирусной инфекции в регионе - 190 041 человек. Первый компонент прививки получил - 171 291 житель области.