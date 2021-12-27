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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:34

Просмотров: 544

В Мангистауской области за сутки не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией

В Казахстане за минувшие сутки зарегистрировано 342 случая заболевания коронавирусной инфекцией. В Мангистау при этом официально не выявлено ни одного факта. Об этом сообщается на официальном cайте по ситуации с коронавирусом Coronavirus.kz.

Фото из открытых источников
По данным сайта Coronavirus.kz, больше всего заболевших в стране зарегистрировано в Нур-Султане. В столице выявлено 65 заболевших. На втором месте Карагандинская область, где обнаружен за сутки 51 заболевший. А на третьем месте антирейтинга Акмолинская область с показателем - 48.

В Мангистауской области при этом не обнаружено ни одного человека с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 986199 заболевших. В Мангистау - 23460 человек.

Вакцинировано против коронавирусной инфекции в регионе - 190 041 человек. Первый компонент прививки получил - 171 291 житель области.



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Комментарии ( 3 )

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Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 14:31
Хвала четвертому училищу!
 
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  • Marat Schmidt
 diger (Посетители) Сегодня, 13:50
Pinochet,Не когда ему, без отдыха работает, посещая корпоративы...
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:41
где там синьор-помидор со своим нагнетанием к празднику?
пора уже вылазить ему, портить всем настроение
 
 

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