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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:38

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Газиз Надуев: В Мангистауской области омикрон-штамма коронавируса не выявили

В Мангистауской области не выявлено омикрон-штамма коронавируса. Образцы ПЦР-тестов, отправленых в Нур-Султан, показали, что в регионе идёт циркуляция штаммов дельта и дельта-плюс. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил Газиз Надуев, главный санитарный врач Мангистау.

Газиз Надуев
Газиз Надуев сообщил, что образцы, которые были отправлены из Мангистауской области в Нур-Султан, не подтвердили наличия в регионе омикрон-штамма.

- По миру идёт стремительное распространение омикрон-штамма, и несмотря на все проводимые ограничительные мероприятия, омикрон распространился в более ста странах по миру, поэтому мы призываем население максимально ограничиться проведением новогодних праздников в семейном кругу, избегать мест массового скопления населения, а также получить прививку от коронавируса. А людям, у которых прошло шесть месяцев с момента получения второго компонента прививки, призываем получить ревакцинацию во избежание тяжёлого течения заболевания при заражении коронавирусной инфекцией, - сказал Газиз Надуев.

В Мангистауской области в целом ситуация остаётся стабильной. Коечный фонд занят на 12 процентов. Регион находится в «зелёной» зоне.

- С 13 по 26 декабря зарегистрировано 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости показал снижение на 7,8 процента или на три случая. До этого был зарегистрирован 41 случай коронавирусной инфекции, - сообщил главный санврач региона.

По словам Газиза Надуева, больше всего среди заболевших тех, кто не получил прививку от коронавируса.

- Анализ показывает, что наибольшее число заболевших из числа тех, кто не получил прививки, а также наибольшее число неработающих и пенсионеров, порядка 18 процентов по каждому контингенту. Продолжают у нас болеть в возрасте от 30 до 39 лет, что составляет 26 процентов, от 50 до 59 лет – 23,6 процента и старше 60 лет также - 23,6 процента. В числе заболевших также два школьника и студента и один маленький ребёнок, - сообщил Газиз Надуев.

С начала нового учебного года в Мангистауской области зарегистрировано 130 случаев заболевания коронавирусом у учащихся. Приостановлено было обучение в 117 классах по области. На сегодняшницй день онлайн продолжают учиться два класса, которые находятся на карантине. Остальные классы вернулись к занятиям.

- В области привито 49 процентов населения от количества подлежащих вакицнации жителей. Область находится на одном из последних мест по темпам вакцинации. Худшие показатели у нас в Жанаозене и Мунайлинском районе, - сказал Газиз Надуев.

В регионе оштрафованы 85 человек с «жёлтым» и «красным» статусами в «Ашык», которые пытались пройти в места массового скопления людей.



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