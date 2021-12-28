Жителей Актау обеспокоили клубы пара со стороны ТОО «МАЭК-Казатомпром»

Жители посёлка Приморский сообщили, что практически всю ночь они не могли спать из-за сильного шума со стороны ТОО «МАЭК-Казатомпром».- Сейчас 07:40 часов, но вот такой шум стоит всю ночь в районе Приморского. Обычно такие звуки издаются в течение часа, но сегодня наш ТЭЦ скорее всего «решил» спускать пар с турбин дольше, – пожаловались жители Приморского.Ситуацию прокомментировали в ТОО «МАЭК-Казатомпром».- Это теxнологический процесс прогрева паропровода с открытием дренажей и воздушников для удаления влаги до доведения рабочиx параметров пара с последующим его включением в работу. После включения паропровода в работу дренажи и воздушники будут закрыты, повода для беспокойства нет, – сообщили в ТОО.