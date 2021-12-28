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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:38

Просмотров: 2233

Жителей Актау обеспокоили клубы пара со стороны ТОО «МАЭК-Казатомпром»

Жители Актау сегодня обеспокоились большими клубами пара, исходящими со стороны предприятия ТОО «МАЭК-Казатомпром». А жители посёлка Приморский сообщили о сильном шуме, доносящемся с предприятия. На предприятии прокомментировали ситуацию.

Фото жительницы Актау
Жители посёлка Приморский сообщили, что практически всю ночь они не могли спать из-за сильного шума со стороны ТОО «МАЭК-Казатомпром».

- Сейчас 07:40 часов, но вот такой шум стоит всю ночь в районе Приморского. Обычно такие звуки издаются в течение часа, но сегодня наш ТЭЦ скорее всего «решил» спускать пар с турбин дольше, – пожаловались жители Приморского.





Ситуацию прокомментировали в ТОО «МАЭК-Казатомпром».

- Это теxнологический процесс прогрева паропровода с открытием дренажей и воздушников для удаления влаги до доведения рабочиx параметров пара с последующим его включением в работу. После включения паропровода в работу дренажи и воздушники будут закрыты, повода для беспокойства нет, – сообщили в ТОО.



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Комментарии ( 7 )

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  • Ashat
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 18:40
Цитата: Username
Bass66,
Ну так вы расскажите нам.

А вы попробуйте статью до конца прочитать, там всё сказано.
 
-2
  • Ashat
  • DmitriySentin
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Username (Посетители) Сегодня, 16:15
Bass66,
Ну так вы расскажите нам.
 
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  • Ashat
  • Toryn
  • DmitriySentin
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 16:03
Паропровод греют, чтобы вам теплее было.
 
-1
  • Username
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  • leo529
  • Ashat
  • DmitriySentin
  • Vohazab
 Bass66 (Посетители) Сегодня, 15:00
Username,
Не пишите бред, если не знаете!
 
-2
  • K_e_k_s
  • 677858981
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 Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 14:17
Мало того, что захватили землю с последующей легализации в районе предприятия, так теперь это предприятия мешает им спать. А очистные вам вонью не мешает? Давайте засыпим песком! ТЭЦ-1 снести надо, больше домов построить можно и шума не будет
 
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bekenova (Посетители) Сегодня, 13:57
а я начала переживать что окно пропускать стало, вызвала ремонтников сегодня)))
 
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 Username (Посетители) Сегодня, 13:07
Такое чувство что под окном всю ночь истребитель газовал. Не договаривают они что то, обычно аварийные сбросы были по 30-60 минут, а тут всю ночь сбрасывали.
 
 

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