Назначен новый руководитель жилищной инспекции в Актау

Бекнур Балиулы. Фото предоставили в городском акимате

Занимавший должность руководителя городского отдела жилищной инспекции Бекнур Балиулы уволился по собственному желанию. Его сменил Нурадин Кучербаев.



Нурадин Кучербаев в 1993 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени, в 2003 году - Казахский государственный университет имени Сатпаева.



Трудовая деятельность:

1987 год - рабочий совхоза «Кок-су каракул», Шардаринский район Туркестанской области;

1993-1995 годы - инженер АО «Кок-су»;

1995-1997 годы - командир роты в войсковой части 01287 в Семее;

1998-1999 годы - главный инженер ГКП «Мунайшы Сервис» в селе Жетыбай;

1999-2003 годы - начальник в ГКП «Мунайшы сервис»;

2003-2006 годы - директор ГКП «Мунайшы сервис»;

2006-2007 годы - исполняющий обязанности директора ГКП «Актау тұрғын үй» в Актау;

В 2007 году он занимал различные должности в ГКП «Коктем» в Актау;

2007-2008 годы - исполняющий обязанности акима сельского округа Баскудук Мунайлинского района;

2008-2010 годы - аким сельского округа Баскудук;

2010 год - ведущий специалист департамента комитета по миграции Мангистауской области;

2010-2012 годы - курьер в редакции газеты ГКП «Мунайлы»;

2012-2014 годы - инженер «АФУБЕ» в Жетыбае;

2015-2018 годы - советник административно-хозяйственного отдела РГУ «Информационный производственный центр» в Актау;

2018-2020 годы - индивидуальный предприниматель в Актау;

2020-2021 годы - исполняющий обязанности главного специалиста ГУ «Жилищная инспекция Актау»;

2021 год - главный специалист и исполняющий обязанности руководителя ГУ «Жилищная инспекция Актау».