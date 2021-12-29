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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:31

Просмотров: 1360

Назначен новый руководитель жилищной инспекции в Актау

Назначен новый руководитель городского отдела жилищной инспекции, сообщает пресс-служба акима Актау.

Бекнур Балиулы. Фото предоставили в городском акимате
Занимавший должность руководителя городского отдела жилищной инспекции Бекнур Балиулы уволился по собственному желанию. Его сменил Нурадин Кучербаев.

Нурадин Кучербаев в 1993 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени, в 2003 году - Казахский государственный университет имени Сатпаева.

Трудовая деятельность:
1987 год - рабочий совхоза «Кок-су каракул», Шардаринский район Туркестанской области;
1993-1995 годы - инженер АО «Кок-су»;
1995-1997 годы - командир роты в войсковой части 01287 в Семее;
1998-1999 годы - главный инженер ГКП «Мунайшы Сервис» в селе Жетыбай;
1999-2003 годы - начальник в ГКП «Мунайшы сервис»;
2003-2006 годы - директор ГКП «Мунайшы сервис»;
2006-2007 годы - исполняющий обязанности директора ГКП «Актау тұрғын үй» в Актау;
В 2007 году он занимал различные должности в ГКП «Коктем» в Актау;
2007-2008 годы - исполняющий обязанности акима сельского округа Баскудук Мунайлинского района;
2008-2010 годы - аким сельского округа Баскудук;
2010 год - ведущий специалист департамента комитета по миграции Мангистауской области;
2010-2012 годы - курьер в редакции газеты ГКП «Мунайлы»;
2012-2014 годы - инженер «АФУБЕ» в Жетыбае;
2015-2018 годы - советник административно-хозяйственного отдела РГУ «Информационный производственный центр» в Актау;
2018-2020 годы - индивидуальный предприниматель в Актау;
2020-2021 годы - исполняющий обязанности главного специалиста ГУ «Жилищная инспекция Актау»;
2021 год - главный специалист и исполняющий обязанности руководителя ГУ «Жилищная инспекция Актау».



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Комментарии ( 1 )

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Бродяга (Посетители) Сегодня, 14:19
Меняются как перчатки , в конечном результате как всегда ни кто не за что ответственности не несёт. Шито крыто концы в воду.
 
 

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