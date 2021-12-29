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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:36

Просмотров: 432

Лжесотрудник нанёс ущерб ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау»

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».

Фото из доступных источников
Как установлено, некий гражданин Демченко обманным путём представлял интересы от имени ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и совершал мошеннические действия.

Он подписывал, заключал и расторгал договоры с государственными, общественными и коммерческими организациями. Также мужчина изготовил дубликат гербовой печати компании. Данный гражданин не состоял и не состоит в трудовых отношениях с ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау». Об этом представители компании сообщили в правоохранительные органы.

В департаменте полиции по данному факту возбудили уголовное дело и зарегистрировали его в едином реестре досудебных расследований от 2 декабря 2021 года.

На данный момент организация ТОО «AllianceEnergoSnab» подсчитывает нанесенный материальный и моральный ущерб из-за действий данного лица.



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Комментарии ( 1 )

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  • Dushman
 zhanino (Посетители) Сегодня, 14:05
а Альянс какой ущерб нанес населению начислением ОДН и причем с огромными цифрами, это они не думают возместить???
 
 

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