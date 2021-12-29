Тепловые котельные собираются строить в Актау

Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Бердибек Картбаев

- В дальнейшем проблемы будут решаться поэтапно. С учётом развития города на северо-запад в перспективе планируется строительство отопительных котельных в новых микрорайонах для теплоснабжения многоэтажных домов. Сейчас разработана соответствующая проектно-сметная документация, которая включена в экспертизу. В первом квартале следующего года мы получим её результаты, выделим соответствующие средства и приступим к строительству. Таким образом, проблемы будут постепенно решаться, - отметил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

- В Актау 1100 многоквартирных жилых домов и 78 обслуживающих организаций. ТОО «МАЭК-Казатомпром» производит тепло, далее КГУ «КЖСА» транспортирует его в город. А его распределение по квартирам должно рассматриваться обслуживающим учреждением (КСК, ПКСК, ОСИ). Поэтому, если температура низкая, то первым делом нужно подать заявку в КСК. Если обслуживающее предприятие не обнаружит никаких проблем, то это значит, что некоторые жители сами этому препятствуют. Так, в связи с отопительным сезоном поступило несколько жалоб от жителей. В связи с этим акиматом города создана специальная комиссия, проведена проверка. В результате выяснилось, что жители многоэтажек сами внесли изменения в систему отопления. То есть, превышение установленной нормы, внесение изменений в теплый пол, снятие перемычек в стояке, поэтому отопление поступает не на должном уровне. По всем изменённым планировкам в квартирах установлено, что ни один житель не получил соответствующего разрешения от компетентного органа или отдела архитектуры. Сейчас ведутся соответствующие работы. Также при проведении ремонта на некоторых объектах установлено, что основная труба отопления осталась под бетоном. Из-за этого тепло не поступало с нижнего на верхний этаж, - объяснил Алпысбай Таубаев.

По словам Бердибека Картбаева, отопительный сезон в области проходит в штатном режиме. Жилищно-коммунальное хозяйство и социальные объекты региона полностью подключены к отоплению. Но, как известно, в этой сфере есть проблемы - в Актау и Жанаозене участились жалобы жителей.В ближайшее время планируется обновить старые трубы в нижних микрорайонах. Сейчас начаты подготовительные работы к проекту. В 2022 году, согласно плану, будут заменены трубы в 1, 2, 3, 4, 5 и 6 микрорайонах.На брифинге большая часть вопросов поступало от населения по поводу разной температуры в квартирах.Как заявил заместитель акима Актау Алпысбай Таубаев, сами жители препятствуют равномерному распространению тепла.Также, согласно заключению комиссии, установлено, что отопительные котельные верхних микрорайонов работают некорректно.- При проверке выяснилось, что многие перешли в закрытую систему отопления. То есть, скажем, теплообменник. Из-за этого тепло идёт не должным образом. Вчера, когда поступили жалобы от нескольких жителей, работа котельных в 19, 17 микрорайонах была откорректирована, тепло стало подаваться хорошо, - заверил заместитель акима города.На брифинге выступил и директор департамента эксплуатации ТОО «МАЭК-Казатомпром» Сабит Желкушинов. С его слов, подача тепла осуществляется в город согласно температурному графику, температура подачи теплоносителя составляет 90 градусов. Температура подачи задаётся по среднесуточной температуре наружного воздуха.