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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:55

Просмотров: 687

О финансовых мошенниках предупреждают жителей Мангистау

В связи с участившимися случаями мошенничества с инвестициями агентство по регулированию и развитию финансового рынка призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников.

Фото из доступных источников
Большинство мошенников действуют через WhatsApp, Telegram, социальные сети, электронную почту и используют «холодные» звонки. При этом преступники представляются сотрудниками инвестиционных компаний и предлагают вкладываться в ценные бумаги. Взамен обещают высокий инвестиционный доход, консультирование и сопутствующие услуги. Для этого они просят перевести различные суммы на якобы брокерские счета.

После перевода денег мошенники сотрудничают с клиентом до того момента, пока тот не захочет частично или полностью вывести свои средства. После этого у «вкладчиков», как правило, возникают сложности в коммуникациях с лжеброкерами. В большинстве случаев злоумышленники требуют внести дополнительные суммы для выведения всех средств одномоментно.

При заключении договоров и взаимодействии с компаниями, не имеющими лицензии от регуляторных органов, клиенты принимают на себя все возможные риски.

Чтобы не стать потенциальной жертвой, агентство рекомендует руководствоваться следующими простыми правилами:

1. На территории Казахстана брокерскую деятельность и деятельность по управлению инвестиционным портфелем могут осуществлять только лицензированные субъекты. Наличие лицензии у компании можно проверить на официальном сайте агентства по регулированию и развитию финансового рынка здесь.

2. Также необходимо зайти на сайт или в приложение инвестиционной компании и внимательно изучить всю информацию, в том числе финансовую отчётность, лицензию уполномоченного органа, типовой договор, а также прочие сопутствующие документы. При необходимости следует позвонить по контактам, указанным на официальном ресурсе, чтобы убедиться, что взаимодействие осуществляется с профессиональным участником, а не с мошенником.

3. Всегда осторожно относитесь к рекламе: чрезмерная реклама в СМИ, на интернет-ресурсах, в том числе в социальных сетях, с обещанием высокой доходности чаще всего является мошенничеством. Лицензированным профессиональным участникам на рынке ценных бумаг запрещено гарантирование высокой доходности либо отсутствия убытков от инвестирования.

4. Всегда перепроверяйте данные, не оплачивайте услуги или товары, которые ещё не оказаны и не получены. Не переводите деньги на неизвестные счета и телефонные номера, не переходите по подозрительным ссылкам в сети интернет и не сообщайте данные своих банковских карт.

В настоящее время агентство ведёт работу по включению в периметр регулирования субъектов, оказывающих услуги для физических лиц на рынке «Форекс», усилению ответственности в отношении инвестиционного консультирования, а также расширению мер по противодействию недобросовестным практикам на рынке ценных бумаг.

Учитывая участившиеся обращения и жалобы на действия подобных компаний, информация о них оперативно доводится до сведения правоохранительных органов. Кроме того, агентством направляются письма в Министерство информации и общественного развития о возможности блокировки сайтов таких компаний на территории нашей страны.



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