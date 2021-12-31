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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 09:13

Просмотров: 24

Примите наши поздравления!

Еще один год ушел в историю жизни города и каждого его жителя...

С Новым годом!
Прощай, 2021 год! Хочется оглянуться на него и оставить в памяти только хорошие, светлые дни. Пусть так и будет.

Пусть с нами останутся счастливые, знаковые события, произошедшие в наших семьях, с нашими друзьями и близкими. Пусть запомнится смех детей и плеск летнего моря. Пусть согревают нас воспоминания о трогательных и нежных встречах.

А в 2022 году я желаю каждому из нас здоровья, финансовой стабильности, любви и, конечно, мира в нашей стране.

Еще желаю нам мудрых руководителей, слышащих горожан чиновников. Пусть в наших домах будет светло и тепло. Вода течет из крана чистой. Пусть, наконец-то, в городе появятся озеленители-профессионалы, дороги ночью пусть освещаются ярко и везде, а не так, как будто в городе соблюдаются меры светомаскировки.

Пусть, наконец-то, демонтируют этот тюльпановый ужас и посадят там живые цветы, и все нововведения в городе будут на благо, а не в угоду... В общем, желаю исполнения надежд!

Пусть все еще будет впереди! С Новым Годом, дорогие жители Актау!


Главный редактор Светлана Эшметова.



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