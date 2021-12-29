Что-то происходит со «Звёздным небом» в Актау

Жители Актау стали сегодня вечером свидетелями, как снимают лампочки на инсталляции «Звёздное небо». Они предположили, что декоративное освещение демонтируют.В городском акимате сообщили, что всем известная компания ТОО «Clover media group» проводит замену неработающих лампочек на новые. Повода для беспокойства нет.Напомним, что 50-метровая инсталляция декоративного освещения «Звёздное небо» обошлась в 13 200 000 тенге.