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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:38

Просмотров: 275

Что-то происходит со «Звёздным небом» в Актау

Горожане сообщили о монтажных работах на конструкции.

Кадр видео
Жители Актау стали сегодня вечером свидетелями, как снимают лампочки на инсталляции «Звёздное небо». Они предположили, что декоративное освещение демонтируют.

В городском акимате сообщили, что всем известная компания ТОО «Clover media group» проводит замену неработающих лампочек на новые. Повода для беспокойства нет.

Напомним, что 50-метровая инсталляция декоративного освещения «Звёздное небо» обошлась в 13 200 000 тенге.





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Комментарии ( 1 )

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 Mihabadboy (Посетители) Сегодня, 22:00
Ну как, установленная конструкция, 2-3 месяца назад, уже, может быть не РАБОТЮЩЕЙ???

В городском акимате сообщили, что всем известная компания ТОО «Clover media group» проводит замену неработающих лампочек на новые. Повода для беспокойства нет.
Принимая во внимание, вышесказанное, мы, должны еще будем, взять эту компанию, на обслуживание, данного объекта, ежемесячно, еще за 25 000 000 тенге.
 
 

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