Что-то происходит со «Звёздным небом» в Актау

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Жители Актау стали сегодня вечером свидетелями, как снимают лампочки на инсталляции «Звёздное небо». Они предположили, что декоративное освещение демонтируют.
В городском акимате сообщили, что всем известная компания ТОО «Clover media group» проводит замену неработающих лампочек на новые. Повода для беспокойства нет.
Напомним, что 50-метровая инсталляция декоративного освещения «Звёздное небо» обошлась в 13 200 000 тенге.
В городском акимате сообщили, что всем известная компания ТОО «Clover media group» проводит замену неработающих лампочек на новые. Повода для беспокойства нет.
Напомним, что 50-метровая инсталляция декоративного освещения «Звёздное небо» обошлась в 13 200 000 тенге.