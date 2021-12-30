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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:52

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В Мангистау найдена гробница девушки в царском одеянии возрастом 1500 лет

Ученые обнаружили захоронение на полуострове Мангышлак (Мангистау), где есть множество останков, относящихся к периоду I-VI веков, сообщает fbm.ru.

Фото fbm.ru
Археологи обнаружили в Казахстане захоронение девушки, которая была одета в царские одежды. Возраст гробницы может составлять 1500 лет. Отмечается, что могила была разграблена, но из нее были украдены не золотые украшения, а череп умершей. Об этом сообщает издание fbm.ru со ссылкой на издание «Археология, этнография и антропология Евразии».

В Мангистау найдена гробница девушки в царском одеянии возрастом 1500 лет


Сообщается, что в ущелье Каракабак, где ранее было обнаружено древнее поселение, археологи из Мангистауского государственного историко-культурного заповедника и Института археологии и этнографии СО РАН нашли еще одно захоронение в гуннском могильнике. Погребальное сооружение в виде кургана из обломков известняка и кремня было разграблено.

- Девушка, скорее всего, умерла в V-VI веках н.э. Археологи предполагают, что умершая принадлежала к элите определенного кочевого племени. Погребение было найдено на полуострове Мангышлак (Мангистау), где обнаружено большое количество останков, относящихся к периоду I-VI веков, - сообщает издание fbm.ru.

Всего археологи обнаружили в захоронении 64 золотые бляшки, которые имели диаметр 12-14 мм, несколько масок с изображением человеческих лиц, чеканные золотом обкладки двух обувных ремней, а также наконечники бляшек. Кроме того, были найдены и другие артефакты – часть бронзового зеркала, множество бусин, а также наконечник дротика.



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