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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:10

Просмотров: 357

В Мангистауской области первым компонентом вакцины «Комирнати» вакцинировано 4277 человек

Из числа вакцинированных 2464 подростка в возрасте 12-17 лет, кормящих женщин - 1204, беременных - 609. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщила Гульнар Коркинбаева, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
В Мангистауской области с 22 ноября текущего года совместно с американской компанией «Pfizer» и немецкой компанией «Biontech» началась вакцинация подростков, беременных и кормящих женщин.

- На сегодняшний день в регионе первым компонентом вакцины «Комирнати» вакцинировано 4277 человек. Из них 2464 - подростки в возрасте 12-17 лет, кормящих женщин - 1204, беременных - 609. Вторым компонентом вакцины «Комирнати» вакцинировано 1150 человек. В области определен контингент, который будет вакцинирован «Комирнати», всего прививку получат 91 280 человек, - сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Гульнар Коркинбаева.

За прошедшие сутки по области случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

- В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Мангистауской области, обеспечения безопасности населения созданы мониторинговые группы для контроля соблюдения санитарно-противоэпидемического режима действующими объектами в период карантина. Сегодня в области работают 50 мониторинговых групп. С 1 января по 30 декабря 2021 года мониторинговой группой проведено 3914 рейдов и обследовано 18942 объекта. Выявлено 128 нарушений. По части 1 статьи 425 Кодекса об Административных Правонарушениях РК составлено 128 протоколов, - сообщила Гульнар Коркинбаева.



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Комментарии ( 2 )

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Око (Посетители) Сегодня, 15:30
YYP,
везде пока только КазВак.
Тоже ждём.

всё вижу
 
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YYP (Посетители) Сегодня, 15:26
где можно ревакцинироваться? только не kazvac
 
 

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