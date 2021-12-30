Появились подробности: гробница девушки в царском одеянии была обнаружена в Мангистау еще в 2019 году

Фото из исследований, предоставленных заповедником
В Мангистауском государственном историко-культурном заповеднике сообщили, что гробницу девушки в костюме, имитирующем царское облачение была обнаружена в 2019 году во время российско-казахстанской экспедиции. Одним из авторов исследований, которые цитируются ниже является археолог Андрей Астафьев.
- Погребение 11 могильника Каракабак-10 датируется в пределах второй половины V – начала VI в. и принадлежит представительнице кочевой элиты. Особенности погребального обряда характерны для позднесарматского круга памятников, а погребального инвентаря – для постгуннского, «шиповского горизонта». Идентичность каракабакских и алтынказганских находок объясняется близко расположенным ремесленным центром – поселением Каракабак. Поясные и обувные пряжки, детали головного убора были сделаны специально для ритуала и не использовались в повседневной жизни, - предоставили информацию в заповеднике со ссылкой на исследования с участием археолога Андрея Астафьева.
Костюм девушки не связан с «понтийской модой», влияние которой зафиксировано в материалах других исследованных на Каракабаке захоронений.
- С одной стороны, головной убор (расшитая золотыми бляшками накидка и налобная повязка-диадема с антропоморфными изображениями) представлял собой имитацию царского облачения в подражание позднеримским (эллинистическим) образцам. С другой стороны, определенные стилистические особенности резных деревянных личин указывают на некий центрально-азиатский контекст. Это позволяет предположить, что была похоронена иноземка, девушка не сармато-аланского происхождения. Данное предположение, несомненно, будет в дальнейшем скорректировано после проведения генетических исследований, - говорится в исследованиях.
Из исследования следует, что гробница была сооружена на склоне с перепадом высот до 0,5 метра на протяжении 6,5 метра и представляла собой кургановидную наброску диаметром 6 метров.
Куски известняка и кремня лежали на древней поверхности в один-два слоя. Основной массив камня был сосредоточен в южном секторе и представлял собой выброс, образовавшийся после «грабительских» раскопок.
Судя по консистенции грунта и характерным признакам обрушения свода, погребальная камера после похорон не была засыпана. В «грабительском» перекопе, ближе ко дну могильной ямы, встречались ребра, позвонки и обломки костей рук человека.
Там же найдены золотая обкладка деревянной поясной пряжки и «пряслице» из стенки лепного сосуда. На дне погребальной камеры обнаружены остатки потревоженного человеческого скелета. В анатомическом порядке сохранились кости ног, кисти правой руки, предплечья и кисти левой руки.
Умершая девушка была погребена в вытянутом положении на спине (руки вытянуты вдоль тела, ноги лежали свободно), головой на север. В области головы найдены остатки головного убора в виде локальных скоплений из 40 мелких штампованных бляшек, двух бляшек-личин с фрагментами шелковой красноватой ткани. Золотая серьга и бляха-личина были обнаружены в потревоженном состоянии в области головы, но на 10–20 см выше дна могилы. Местонахождение не сохранившегося черепа маркируют золотая серьга (аналогичная найденной в «грабительском» перекопе) и две личины в области височных костей. Находившиеся мелкие бляшки лежали полукругом в пределах свода черепа. Судя по их расположению, первоначально они были нашиты на тонкую ткань в два ряда с вероятным интервалом 12–13 мм и в шахматном порядке. Только при сползании с головы тонкой ткани бляшки могли залегать подобным образом. Вероятно, изначально они были нашиты по кромке. Ниже правой личины найдена каплевидная пластинка-подвеска в перемещенном состоянии. В районе голеностопов сохранились детали двух обувных ремешков. На одном конце каждого располагалась золотая тисненая обкладка деревянной пряжки (сохранились мелкие фрагменты основы с рельефом), на другом – пластинчатый наконечник.
Между костями голени под половинкой бронзового зеркала сохранился фрагмент плетеного изделия из растительных волокон. Рядом под россыпью бусин и пронизей лежали наконечник дротика (или двухлезвийный нож) и «пряслице» из стенки станкового сосуда. Полученные при раскопках данные позволяют предположить, что погребальный комплекс был нарушен с целью изъятия головы захороненной девушки, поскольку остальные кости так или иначе сохранились и золотые предметы оставлены.
Более подробно ознакомиться с отчетом исследования можно ЗДЕСЬ.
Ранее российские СМИ сообщили о наждении гробницы девушки в Казахстане.
- Погребение 11 могильника Каракабак-10 датируется в пределах второй половины V – начала VI в. и принадлежит представительнице кочевой элиты. Особенности погребального обряда характерны для позднесарматского круга памятников, а погребального инвентаря – для постгуннского, «шиповского горизонта». Идентичность каракабакских и алтынказганских находок объясняется близко расположенным ремесленным центром – поселением Каракабак. Поясные и обувные пряжки, детали головного убора были сделаны специально для ритуала и не использовались в повседневной жизни, - предоставили информацию в заповеднике со ссылкой на исследования с участием археолога Андрея Астафьева.
Костюм девушки не связан с «понтийской модой», влияние которой зафиксировано в материалах других исследованных на Каракабаке захоронений.
- С одной стороны, головной убор (расшитая золотыми бляшками накидка и налобная повязка-диадема с антропоморфными изображениями) представлял собой имитацию царского облачения в подражание позднеримским (эллинистическим) образцам. С другой стороны, определенные стилистические особенности резных деревянных личин указывают на некий центрально-азиатский контекст. Это позволяет предположить, что была похоронена иноземка, девушка не сармато-аланского происхождения. Данное предположение, несомненно, будет в дальнейшем скорректировано после проведения генетических исследований, - говорится в исследованиях.
Из исследования следует, что гробница была сооружена на склоне с перепадом высот до 0,5 метра на протяжении 6,5 метра и представляла собой кургановидную наброску диаметром 6 метров.
Куски известняка и кремня лежали на древней поверхности в один-два слоя. Основной массив камня был сосредоточен в южном секторе и представлял собой выброс, образовавшийся после «грабительских» раскопок.
Судя по консистенции грунта и характерным признакам обрушения свода, погребальная камера после похорон не была засыпана. В «грабительском» перекопе, ближе ко дну могильной ямы, встречались ребра, позвонки и обломки костей рук человека.
Там же найдены золотая обкладка деревянной поясной пряжки и «пряслице» из стенки лепного сосуда. На дне погребальной камеры обнаружены остатки потревоженного человеческого скелета. В анатомическом порядке сохранились кости ног, кисти правой руки, предплечья и кисти левой руки.
Умершая девушка была погребена в вытянутом положении на спине (руки вытянуты вдоль тела, ноги лежали свободно), головой на север. В области головы найдены остатки головного убора в виде локальных скоплений из 40 мелких штампованных бляшек, двух бляшек-личин с фрагментами шелковой красноватой ткани. Золотая серьга и бляха-личина были обнаружены в потревоженном состоянии в области головы, но на 10–20 см выше дна могилы. Местонахождение не сохранившегося черепа маркируют золотая серьга (аналогичная найденной в «грабительском» перекопе) и две личины в области височных костей. Находившиеся мелкие бляшки лежали полукругом в пределах свода черепа. Судя по их расположению, первоначально они были нашиты на тонкую ткань в два ряда с вероятным интервалом 12–13 мм и в шахматном порядке. Только при сползании с головы тонкой ткани бляшки могли залегать подобным образом. Вероятно, изначально они были нашиты по кромке. Ниже правой личины найдена каплевидная пластинка-подвеска в перемещенном состоянии. В районе голеностопов сохранились детали двух обувных ремешков. На одном конце каждого располагалась золотая тисненая обкладка деревянной пряжки (сохранились мелкие фрагменты основы с рельефом), на другом – пластинчатый наконечник.
Между костями голени под половинкой бронзового зеркала сохранился фрагмент плетеного изделия из растительных волокон. Рядом под россыпью бусин и пронизей лежали наконечник дротика (или двухлезвийный нож) и «пряслице» из стенки станкового сосуда. Полученные при раскопках данные позволяют предположить, что погребальный комплекс был нарушен с целью изъятия головы захороненной девушки, поскольку остальные кости так или иначе сохранились и золотые предметы оставлены.
Более подробно ознакомиться с отчетом исследования можно ЗДЕСЬ.
Ранее российские СМИ сообщили о наждении гробницы девушки в Казахстане.