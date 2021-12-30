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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:58

Просмотров: 884

Появились подробности: гробница девушки в царском одеянии была обнаружена в Мангистау еще в 2019 году

В 2019 году российско-казахстанская экспедиция провела раскопки на могильнике гуннского времени около городища Каракабак в Тупкараганском районе Мангистауской области. Археологи обнаружили захоронение девушки, которая была одета в царские одежды. Об этом сообщили в Мангистауском государственном историко-культурном заповеднике.

Фото из исследований, предоставленных заповедником
В Мангистауском государственном историко-культурном заповеднике сообщили, что гробницу девушки в костюме, имитирующем царское облачение была обнаружена в 2019 году во время российско-казахстанской экспедиции. Одним из авторов исследований, которые цитируются ниже является археолог Андрей Астафьев.

Появились подробности: гробница девушки в царском одеянии была обнаружена в Мангистау еще в 2019 году


Появились подробности: гробница девушки в царском одеянии была обнаружена в Мангистау еще в 2019 году


- Погребение 11 могильника Каракабак-10 датируется в пределах второй половины V – начала VI в. и принадлежит представительнице кочевой элиты. Особенности погребального обряда характерны для позднесарматского круга памятников, а погребального инвентаря – для постгуннского, «шиповского горизонта». Идентичность каракабакских и алтынказганских находок объясняется близко расположенным ремесленным центром – поселением Каракабак. Поясные и обувные пряжки, детали головного убора были сделаны специально для ритуала и не использовались в повседневной жизни, - предоставили информацию в заповеднике со ссылкой на исследования с участием археолога Андрея Астафьева.

Костюм девушки не связан с «понтийской модой», влияние которой зафиксировано в материалах других исследованных на Каракабаке захоронений.

- С одной стороны, головной убор (расшитая золотыми бляшками накидка и налобная повязка-диадема с антропоморфными изображениями) представлял собой имитацию царского облачения в подражание позднеримским (эллинистическим) образцам. С другой стороны, определенные стилистические особенности резных деревянных личин указывают на некий центрально-азиатский контекст. Это позволяет предположить, что была похоронена иноземка, девушка не сармато-аланского происхождения. Данное предположение, несомненно, будет в дальнейшем скорректировано после проведения генетических исследований, - говорится в исследованиях.

Из исследования следует, что гробница была сооружена на склоне с перепадом высот до 0,5 метра на протяжении 6,5 метра и представляла собой кургановидную наброску диаметром 6 метров.

Появились подробности: гробница девушки в царском одеянии была обнаружена в Мангистау еще в 2019 году


Появились подробности: гробница девушки в царском одеянии была обнаружена в Мангистау еще в 2019 году


Появились подробности: гробница девушки в царском одеянии была обнаружена в Мангистау еще в 2019 году


Куски известняка и кремня лежали на древней поверхности в один-два слоя. Основной массив камня был сосредоточен в южном секторе и представлял собой выброс, образовавшийся после «грабительских» раскопок.

Появились подробности: гробница девушки в царском одеянии была обнаружена в Мангистау еще в 2019 году


Появились подробности: гробница девушки в царском одеянии была обнаружена в Мангистау еще в 2019 году


Судя по консистенции грунта и характерным признакам обрушения свода, погребальная камера после похорон не была засыпана. В «грабительском» перекопе, ближе ко дну могильной ямы, встречались ребра, позвонки и обломки костей рук человека.

Там же найдены золотая обкладка деревянной поясной пряжки и «пряслице» из стенки лепного сосуда. На дне погребальной камеры обнаружены остатки потревоженного человеческого скелета. В анатомическом порядке сохранились кости ног, кисти правой руки, предплечья и кисти левой руки.

Появились подробности: гробница девушки в царском одеянии была обнаружена в Мангистау еще в 2019 году


Появились подробности: гробница девушки в царском одеянии была обнаружена в Мангистау еще в 2019 году


Умершая девушка была погребена в вытянутом положении на спине (руки вытянуты вдоль тела, ноги лежали свободно), головой на север. В области головы найдены остатки головного убора в виде локальных скоплений из 40 мелких штампованных бляшек, двух бляшек-личин с фрагментами шелковой красноватой ткани. Золотая серьга и бляха-личина были обнаружены в потревоженном состоянии в области головы, но на 10–20 см выше дна могилы. Местонахождение не сохранившегося черепа маркируют золотая серьга (аналогичная найденной в «грабительском» перекопе) и две личины в области височных костей. Находившиеся мелкие бляшки лежали полукругом в пределах свода черепа. Судя по их расположению, первоначально они были нашиты на тонкую ткань в два ряда с вероятным интервалом 12–13 мм и в шахматном порядке. Только при сползании с головы тонкой ткани бляшки могли залегать подобным образом. Вероятно, изначально они были нашиты по кромке. Ниже правой личины найдена каплевидная пластинка-подвеска в перемещенном состоянии. В районе голеностопов сохранились детали двух обувных ремешков. На одном конце каждого располагалась золотая тисненая обкладка деревянной пряжки (сохранились мелкие фрагменты основы с рельефом), на другом – пластинчатый наконечник.

Появились подробности: гробница девушки в царском одеянии была обнаружена в Мангистау еще в 2019 году

Появились подробности: гробница девушки в царском одеянии была обнаружена в Мангистау еще в 2019 году


Между костями голени под половинкой бронзового зеркала сохранился фрагмент плетеного изделия из растительных волокон. Рядом под россыпью бусин и пронизей лежали наконечник дротика (или двухлезвийный нож) и «пряслице» из стенки станкового сосуда. Полученные при раскопках данные позволяют предположить, что погребальный комплекс был нарушен с целью изъятия головы захороненной девушки, поскольку остальные кости так или иначе сохранились и золотые предметы оставлены.

Появились подробности: гробница девушки в царском одеянии была обнаружена в Мангистау еще в 2019 году


Появились подробности: гробница девушки в царском одеянии была обнаружена в Мангистау еще в 2019 году


Более подробно ознакомиться с отчетом исследования можно ЗДЕСЬ.

Ранее российские СМИ сообщили о наждении гробницы девушки в Казахстане.



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Комментарии ( 3 )

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Астафьев (Посетители) Сегодня, 18:09
Думаю, что следует рассматривать две версии. Первая. Высокая социальная значимость личности и, как следствие, интерес к останкам как некоему фетишу родственных истоков или почитания героизированного предка. Вторая. Осквернение значимого объекта поклонения. Мы имеем примеры поздесарматского времени, когда вскрывались катакомбные захоронения с целью преднамеренного перемещения в могиле отдельных костей или всего скелета без признаков ограбления. После этих церемоний могилу вновь засыпали. С уважением!
 
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  • Астафьев
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 17:42
Цитата: Астафьев
С уважение, один из авторов.

Полученные при раскопках данные позволяют предположить, что погребальный комплекс был нарушен с целью изъятия головы захороненной девушки

А можно поинтересоваться, какая наиболее вероятная цель изъятия головы?

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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  • Kain-Livesy
 Астафьев (Посетители) Сегодня, 17:31
Уж если так подробно цитируются первоисточники, а уж тем более приводятся табличные материалы и реконструкции, то принято указывать имена авторов исследований. Иначе это первостатейное не уважение и плагиат... С уважение, один из авторов.
 
 

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