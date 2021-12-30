Когда и насколько могут вырасти цены на газ в Мангистау

Фото очевидцев
В социальных сетях актауские водители сообщили, что цены на сжиженный газ на ряде заправок города повысились до 90-95 тенге за литр топлива.
Со слов Бердибека Картбаева, повышение стоимости на топливо связано с переходом на электронную торговлю.
- Казахский газоперерабатывающий завод в Жанаозене производит 14,5 тысячи тонн. Недостающий объем топлива завозим из Атырау и Актобе. Цена на розничную реализацию топлива формируется на основании спроса и предложений. В соседних регионах газ уже подорожал и варьируется от 115 до 120 тенге. В целом по республике на данный момент цена на розницу составляет 110 тенге за литр. Предприниматели закупают топливо посредством электронной торговли через электронные торговые площадки. Цена на сжиженный газ на торгах устанавливается самим рынком. Исходя из анализа рынка предполагаем, что цена может вырасти. Главная наша задача - обеспечить достаточным объемом топлива регион во избежание дефицита, - объяснил Бердибек Картбаев.
Напомним, к январю 2022 года ожидается переход на электронную торговлю на 100 процентов.
В управлении энергетики и ЖКХ заявили, что переход к электронной торговле повысит инвестиционную привлекательность отрасли и сформирует экономически обоснованные цены сжиженного нефтяного газа, что позволит модернизировать казахский газоперерабатывающий завод, который является единственным предприятием - производителем голубого топлива. Завод бесперебойно работает с 1973 года, а износ его оборудования составляет 90 процентов. Выход из строя данного завода грозит полным прекращением поставок сжиженного нефтяного газа в регион.
Со слов Бердибека Картбаева, повышение стоимости на топливо связано с переходом на электронную торговлю.
- Казахский газоперерабатывающий завод в Жанаозене производит 14,5 тысячи тонн. Недостающий объем топлива завозим из Атырау и Актобе. Цена на розничную реализацию топлива формируется на основании спроса и предложений. В соседних регионах газ уже подорожал и варьируется от 115 до 120 тенге. В целом по республике на данный момент цена на розницу составляет 110 тенге за литр. Предприниматели закупают топливо посредством электронной торговли через электронные торговые площадки. Цена на сжиженный газ на торгах устанавливается самим рынком. Исходя из анализа рынка предполагаем, что цена может вырасти. Главная наша задача - обеспечить достаточным объемом топлива регион во избежание дефицита, - объяснил Бердибек Картбаев.
Напомним, к январю 2022 года ожидается переход на электронную торговлю на 100 процентов.
В управлении энергетики и ЖКХ заявили, что переход к электронной торговле повысит инвестиционную привлекательность отрасли и сформирует экономически обоснованные цены сжиженного нефтяного газа, что позволит модернизировать казахский газоперерабатывающий завод, который является единственным предприятием - производителем голубого топлива. Завод бесперебойно работает с 1973 года, а износ его оборудования составляет 90 процентов. Выход из строя данного завода грозит полным прекращением поставок сжиженного нефтяного газа в регион.