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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:33

Просмотров: 740

Когда и насколько могут вырасти цены на газ в Мангистау

Водители Мангистау жалуются на повышение стоимости газа на заправках региона до 95 тенге. С 1 января 2022 года стоимость на голубое топливо может повыситься и сравняться с соседними регионами из-за полного перехода реализации топлива через электронные торговые площадки. Об этом сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Бердибек Картбаев.

Фото очевидцев
В социальных сетях актауские водители сообщили, что цены на сжиженный газ на ряде заправок города повысились до 90-95 тенге за литр топлива.

Когда и насколько могут вырасти цены на газ в Мангистау


Когда и насколько могут вырасти цены на газ в Мангистау


Со слов Бердибека Картбаева, повышение стоимости на топливо связано с переходом на электронную торговлю.

- Казахский газоперерабатывающий завод в Жанаозене производит 14,5 тысячи тонн. Недостающий объем топлива завозим из Атырау и Актобе. Цена на розничную реализацию топлива формируется на основании спроса и предложений. В соседних регионах газ уже подорожал и варьируется от 115 до 120 тенге. В целом по республике на данный момент цена на розницу составляет 110 тенге за литр. Предприниматели закупают топливо посредством электронной торговли через электронные торговые площадки. Цена на сжиженный газ на торгах устанавливается самим рынком. Исходя из анализа рынка предполагаем, что цена может вырасти. Главная наша задача - обеспечить достаточным объемом топлива регион во избежание дефицита, - объяснил Бердибек Картбаев.

Напомним, к январю 2022 года ожидается переход на электронную торговлю на 100 процентов.

В управлении энергетики и ЖКХ заявили, что переход к электронной торговле повысит инвестиционную привлекательность отрасли и сформирует экономически обоснованные цены сжиженного нефтяного газа, что позволит модернизировать казахский газоперерабатывающий завод, который является единственным предприятием - производителем голубого топлива. Завод бесперебойно работает с 1973 года, а износ его оборудования составляет 90 процентов. Выход из строя данного завода грозит полным прекращением поставок сжиженного нефтяного газа в регион.



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Комментарии ( 4 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:02
До 500 тенге если поднмут,все равно все будут молчать в тряпочку и улыбаться...Газ свой,нефть своя-а цены приближаются к Эмиратовским...
 
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 18:53
Когда же вы нажрётесь???
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Жанар
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:55
газоперерабатывающий завод в Жанаозене производит 14,5 тысячи тонн. Недостающий объем топлива завозим из Атырау и Актобе.

Выход из строя данного завода грозит полным прекращением поставок сжиженного нефтяного газа в регион.

Чёт нестыковочка какая-то. Может автор хотела сказать частичным прекращением и дефицитом сжиженного газа?
В любом случае, повышение цены на газ ни есть Das ist sehr gut foo
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Жанар
  • Papirosso
  • Aleksa-N
 motor (Посетители) Сегодня, 17:48
Газ на заправках буквально 2020г во время пандемии продавцы опускали по 45-47 тенге и уже подорожало на 100% т.е. в 2 раза! Куда мы катимся?
 
 

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