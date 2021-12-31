Жители 28 микрорайона Актау пожаловались на некачественный новый асфальт

По словам жителей, замена старого асфальта проводится уже во второй раз за последние два месяца.- В асфальте можно сделать дырки. Это просто отмывание денег, я считаю. В некоторых местах нет пандусов. Для инвалидов и мам с колясками не рассчитан. Асфальт в ужасном состоянии. Детскую площадку во дворе уже третий месяц делают и никак её сделать не могут, - жалуется жительница 28 микрорайона.По словам горожан, они обращались в ПКСК с жалобой, но реакции никакой.