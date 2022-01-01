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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:07

Просмотров: 1842

В Актау выросли цены на автомобильный газ

Водители сообщают о поднятии цен на сжиженный газ. По этому поводу высказался на брифинге в Центре общественных коммуникаций руководитель управления энергетики и ЖКХ Бердибек Картбаев.

Фото актауских водителей
По словам автомобилистов, стоимость на «голубое топливо» на городских АГЗС варьируется в пределах 105-120 тенге.

В Актау выросли цены на автомобильный газ


На рост цен в регионе, по словам Бердибека Картбаева, влияют несколько факторов.

В Актау выросли цены на автомобильный газ


Во-первых, 75 процентов сжиженного газа, который поступает с газоперерабатывающего завода в Жанаозене, реализуется через электронную торговую площадку. Во-вторых, газ с Атырауского нефтеперерабатывающего завода поступает по завышенным ценам.

В целях обеспечения прозрачности в разрезе сжиженного нефтяного газа поэтапно проводится полная электронная торговля через торговые площадки. Сейчас 75 процентов сжиженного газа реализуется посредством электронной торговли, с января 2022 года - посредством электронной торговли на 100 процентов.

Мангистауская область потребляет 18 тысяч тонн сжиженного газа в месяц. 14,5 тысяч тонн производит завод в Жанаозене, остальные 3,5 тысячи тонн завозится с Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

В Актау выросли цены на автомобильный газ


- Цены на газ, полученный через электронные торговые площадки, формирует сам рынок. Продажи на бирже обеспечивают прозрачность сделок на рынке и способствуют предотвращению теневого экспорта сжиженной продукции. В настоящее время минимальная цена на сжиженный нефтяной газ на электронных торговых площадках на январь – 118 252 тенге за тонну (69,56 тенге за литр), максимальная цена за тонну – 143 736 тенге (84,5 тенге за литр). 14,5 тысяч тонн, которые производит Казахский газоперерабатывающий завод, не достигают потребности региона. Для этого с Атырауского нефтеперерабатывающего завода ежемесячно завозится 3500 тонн сжиженного газа. В настоящее время цены на газ, добываемый с Атырауского нефтеперерабатывающего завода, в электронной торговле растут (по последним данным, цена на газ с Атырауского завода составляет 95-105 тенге за литр). То есть предприниматель, который покупает газ в Атырау за 95-105 тенге и привозит его в регион, не может снизить цену на газ с указанной суммы. Это, в свою очередь, отразится на ценах на газ в регионе. В целом в Мангистауской области цены на сжиженный газ ниже, чем в других регионах республики, - отметил руководитель управления энергетики и ЖКХ региона.



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Комментарии ( 3 )

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  • Дизель
 Pluto (Посетители) Сегодня, 18:35
Гореть вам в аду господа власть имущие. Люди не покупайте у них газ переходите на бензин пусть подавятся своим газом по такой цене.
 
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  • Дизель
 Pipito_435 (Посетители) Сегодня, 18:34
Теперь народ далее будут делится на бедных и на ещё беднее и на чиновников с их родственниками
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • diger
  • kuanysh9
  • Дизель
 Ирон (Посетители) Сегодня, 17:12
Вам всем барыга отдельный котёл приготовлен.цену пустили вверх.теперь такси вырастет.люди бедненький эти рты набивают.всевышний покарай этих спекулянтов.ппц блин
 
 

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