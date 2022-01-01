В Актау выросли цены на автомобильный газ

- Цены на газ, полученный через электронные торговые площадки, формирует сам рынок. Продажи на бирже обеспечивают прозрачность сделок на рынке и способствуют предотвращению теневого экспорта сжиженной продукции. В настоящее время минимальная цена на сжиженный нефтяной газ на электронных торговых площадках на январь – 118 252 тенге за тонну (69,56 тенге за литр), максимальная цена за тонну – 143 736 тенге (84,5 тенге за литр). 14,5 тысяч тонн, которые производит Казахский газоперерабатывающий завод, не достигают потребности региона. Для этого с Атырауского нефтеперерабатывающего завода ежемесячно завозится 3500 тонн сжиженного газа. В настоящее время цены на газ, добываемый с Атырауского нефтеперерабатывающего завода, в электронной торговле растут (по последним данным, цена на газ с Атырауского завода составляет 95-105 тенге за литр). То есть предприниматель, который покупает газ в Атырау за 95-105 тенге и привозит его в регион, не может снизить цену на газ с указанной суммы. Это, в свою очередь, отразится на ценах на газ в регионе. В целом в Мангистауской области цены на сжиженный газ ниже, чем в других регионах республики, - отметил руководитель управления энергетики и ЖКХ региона.

По словам автомобилистов, стоимость на «голубое топливо» на городских АГЗС варьируется в пределах 105-120 тенге.На рост цен в регионе, по словам Бердибека Картбаева, влияют несколько факторов.Во-первых, 75 процентов сжиженного газа, который поступает с газоперерабатывающего завода в Жанаозене, реализуется через электронную торговую площадку. Во-вторых, газ с Атырауского нефтеперерабатывающего завода поступает по завышенным ценам.В целях обеспечения прозрачности в разрезе сжиженного нефтяного газа поэтапно проводится полная электронная торговля через торговые площадки. Сейчас 75 процентов сжиженного газа реализуется посредством электронной торговли, с января 2022 года - посредством электронной торговли на 100 процентов.Мангистауская область потребляет 18 тысяч тонн сжиженного газа в месяц. 14,5 тысяч тонн производит завод в Жанаозене, остальные 3,5 тысячи тонн завозится с Атырауского нефтеперерабатывающего завода.