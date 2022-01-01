Сколько детей родилось в новогоднюю ночь в Мангистау

- Ночью 31 декабря у меня начались схватки и я попала в роддом. В ту ночь я благополучно родила девочку. Чувствуем себя хорошо. Благодарна врачам. Это мой четвёртый ребенок, - рассказала она.

В первую ночь в Мангистауской области родились восемь детей: четыре мальчика и четыре девочки.По словам врачей, малыши и их мамы чувствуют себя удовлетворительно.Одна из первых рожениц в праздничный день - это Гульдана Байханова.Стоит отметить, что с начала года по сегодняшний день в области родилось более 23045 детей.