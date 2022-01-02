Жанаозенцы требуют снижения цен на газ

Местные жители адресуют своё видеообращение акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву и акиму Жанаозена Максату Ибагарову.По их словам, с 1 января 2022 года цена на «голубое» топливо резко увеличилась до 120 тенге. Они просят выполнить их требования и решить вопрос, а именно: снизить стоимость газа до 60 тенге, учитывая размер минимальной заработной платы. Заявители также настаивают, чтобы газ в нашей области был постоянно в наличии.