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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:01

Просмотров: 2834

Жанаозенцы требуют снижения цен на газ

Несколько десятков жителей Жанаозена записали видеообращение.

Кадр видео
Местные жители адресуют своё видеообращение акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву и акиму Жанаозена Максату Ибагарову.

По их словам, с 1 января 2022 года цена на «голубое» топливо резко увеличилась до 120 тенге. Они просят выполнить их требования и решить вопрос, а именно: снизить стоимость газа до 60 тенге, учитывая размер минимальной заработной платы. Заявители также настаивают, чтобы газ в нашей области был постоянно в наличии.




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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 14:10
Они просят выполнить их требования и решить вопрос, а именно: снизить стоимость газа до 60 тенге.

ВОТ!, адекватное и справедливое требование жителей Узени, от всех житей Магышлака...
Очень нагло начали Новый год барыги АГЗС и их покровители на "электронных" торгах...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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