Требование снизить цены на газ в Мангистау казахстанский эксперт считает нерациональным

- С таким же успехом жители южных регионов страны могут требовать снизить цены на фрукты, ведь они растут у них, а другие пусть сидят с дефицитом или более высокими ценами. Жанаозен - это часть Казахстана, а Казахстан - часть региональной и глобальной экономики, - отметил эксперт.

- Долгое время сжиженный газ, как и нефтепродукты, продавались в Казахстане ниже себестоимости, так как недропользователи продавали сырьё не просто ниже мировых цен, а ниже фактических затрат на добычу и транспортировку. Гражданам и бизнесу нужно готовиться - это глобальная тенденция. Энергоресурсы дорожают, а нам нужно бережно и рационально относиться к их потреблению. Наши цены будут расти до уровня соседних стран за вычетом налогом, пошлин и транспортировки. Не думаю, что при ценах в 120 тенге за литр автовладельцы тратят большие суммы на транспортные расходы. Если в среднем водитель проезжает в месяц 1000 километров с расходом 10-12 литров на 100 километров, то при цене в 120 тенге за литр - это 12-14 тысяч тенге в месяц. Стоит напомнить, что в Жанаозене средняя заработная плата находится на довольно высоком уровне относительно других регионов. Стоит ли жаловаться?, - говорит Олжас Байдильдинов.