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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:40

Просмотров: 836

Требование снизить цены на газ в Мангистау казахстанский эксперт считает нерациональным

По ситуации с ростом цен на сжиженный газ в регионе высказался эксперт нефтегазовой отрасли и ведущий авторской программы «Байдильдинов. Нефть» Олжас Байдильдинов.

Фото из архива lada.kz
Так как мы находимся в рыночной экономике, по словам Олжаса Байдильдинова, то требовать снизить цены на что-то - это деструктивно.

- С таким же успехом жители южных регионов страны могут требовать снизить цены на фрукты, ведь они растут у них, а другие пусть сидят с дефицитом или более высокими ценами. Жанаозен - это часть Казахстана, а Казахстан - часть региональной и глобальной экономики, - отметил эксперт.


На сегодняшний день в Казахстане зафиксирована самая низкая цена на сжиженный газ в мире. На 27 декабря, по данным Global Petrol Prices, в нефтедобывающем Азербайджане литр стоит 166 тенге, в России - 182 тенге, в Кыргызстане - 203 тенге, в Беларуси - 212 тенге, в Грузии - 275 тенге, в Украине - 303 тенге.

С 2019 года сжиженный газ торгуется на открытых биржевых площадках. Можно зайти на сайт товарной биржи и просматривать ход торгов. Если зарегистрироваться и пройти аккредитацию, то можно участвовать в торгах, покупать или продавать газ и нефтепродукты.

- Долгое время сжиженный газ, как и нефтепродукты, продавались в Казахстане ниже себестоимости, так как недропользователи продавали сырьё не просто ниже мировых цен, а ниже фактических затрат на добычу и транспортировку. Гражданам и бизнесу нужно готовиться - это глобальная тенденция. Энергоресурсы дорожают, а нам нужно бережно и рационально относиться к их потреблению. Наши цены будут расти до уровня соседних стран за вычетом налогом, пошлин и транспортировки. Не думаю, что при ценах в 120 тенге за литр автовладельцы тратят большие суммы на транспортные расходы. Если в среднем водитель проезжает в месяц 1000 километров с расходом 10-12 литров на 100 километров, то при цене в 120 тенге за литр - это 12-14 тысяч тенге в месяц. Стоит напомнить, что в Жанаозене средняя заработная плата находится на довольно высоком уровне относительно других регионов. Стоит ли жаловаться?, - говорит Олжас Байдильдинов.



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Комментарии ( 5 )

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 motor (Посетители) Сегодня, 10:19
Обесценивание нац валюты по отношению к доллару в 100 и более раз наверно тоже глобальная тенденция?
 
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 K_ZHAKO (Посетители) Сегодня, 10:14
Цены на фрукты пусть тогда делают как в Шымкенте. И мясо как в Уральске. В Актау итак все самое дорогое по Казахстану.
 
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 555777 (Посетители) Сегодня, 10:08
Эксперт хрена, тогда пусть поднимет з/п на 2 раза, думаете жители Мангыстау все нефтяники?
нет конечно, а как жить простым людям.
Вот таких экспертов надо засунуть обратно в одно место.
 
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 Куато (Посетители) Сегодня, 10:05
Жополиз, а не эксперт
 
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 zhanino (Посетители) Сегодня, 09:55
Вот из-за таких проплаченных якобы « экспертов» , которых назначают в правительстве и слушают, и из-за жадности семейки , цены на все и взлетели, народ и так еле терпит, можно сказать выживает, а тут вылез, гнать в три шеи такого эксперта
 
 

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