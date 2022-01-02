Водителей авто с новогодними гирляндами оштрафуют в Актау

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Украсившим свои машины накануне Нового года автовладельцам полиция выписала протоколы по части 7 статьи 590 КоАП РК (Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения).



Под «раздачу» попали три автомобилиста.



Наказание по части 7 статьи 590 КоАП РК предусматривает штраф в размере 15 месячных расчётных показателей.



