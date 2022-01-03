Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию в Жанаозене

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Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учётом экономической целесообразности в правовом поле.
Отметим, что в Жанаозене люди вышли на митинг против повышения цен на автомобильный газ. Дорогу также перекрыли в центре Актау.
- Демонстранты не должны нарушать общественный порядок, - подчеркнул президент Казахстана.
Отметим, что в Жанаозене люди вышли на митинг против повышения цен на автомобильный газ. Дорогу также перекрыли в центре Актау.
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