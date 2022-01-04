Касым-Жомарт Токаев: В Актау приступила к работе правительственная комиссия

Твит Президент опубликовал сегодня, 4 января.- В Актау приступила к работе правительственная комиссия, в которую включены сотрудники администрации президента. На постоянной основе работает республиканский оперативный штаб, – написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter.- Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране. Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу, – написал глава государства.Напомним, в составе комиссии в Мангистаускую область направлен Ералы Тугжанов, заместитель премьер-министра Республики Казахстан и бывший аким области, а также министр энергетики страны Магзум Мирзагалиев.