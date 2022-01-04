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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:34

Просмотров: 3501

Митинг продолжается: На площади Ынтымак в Актау установили ещё одну юрту и биотуалеты

На площади Ынтымак в Актау продолжается митинг. Там установили ещё одну юрту и биотуалеты.

Фото очевидцев
Сегодня, 4 января, на площади Ынтымак продолжается митинг. Магазины вблизи не работают. Жители организовали полевую кухню прямо на улице, где они готовят еду для митингующих. Также некоторые предприниматели и горожане привозят еду и напитки на площадь и раздают её присутствующим.

Митинг продолжается: На площади Ынтымак в Актау установили ещё одну юрту и биотуалеты


Митинг продолжается: На площади Ынтымак в Актау установили ещё одну юрту и биотуалеты


Митинг продолжается: На площади Ынтымак в Актау установили ещё одну юрту и биотуалеты


Митинг продолжается: На площади Ынтымак в Актау установили ещё одну юрту и биотуалеты


Митинг продолжается: На площади Ынтымак в Актау установили ещё одну юрту и биотуалеты


Митинг продолжается: На площади Ынтымак в Актау установили ещё одну юрту и биотуалеты


Митинг продолжается: На площади Ынтымак в Актау установили ещё одну юрту и биотуалеты


Митинг продолжается: На площади Ынтымак в Актау установили ещё одну юрту и биотуалеты


Митинг продолжается: На площади Ынтымак в Актау установили ещё одну юрту и биотуалеты


Митинг продолжается: На площади Ынтымак в Актау установили ещё одну юрту и биотуалеты


Митинг продолжается: На площади Ынтымак в Актау установили ещё одну юрту и биотуалеты


Митинг продолжается: На площади Ынтымак в Актау установили ещё одну юрту и биотуалеты


Митинг продолжается: На площади Ынтымак в Актау установили ещё одну юрту и биотуалеты


Митинг продолжается: На площади Ынтымак в Актау установили ещё одну юрту и биотуалеты


Митинг продолжается: На площади Ынтымак в Актау установили ещё одну юрту и биотуалеты


Митинг продолжается: На площади Ынтымак в Актау установили ещё одну юрту и биотуалеты


Митинг продолжается: На площади Ынтымак в Актау установили ещё одну юрту и биотуалеты


Митинг продолжается: На площади Ынтымак в Актау установили ещё одну юрту и биотуалеты


Митинг продолжается: На площади Ынтымак в Актау установили ещё одну юрту и биотуалеты


Сегодня, 4 января, к митингующим вышли представители общественного совета из числа депутатов Сената и маслихата Мангистауской области. Сначала люди освистали народных избранников, скандируя лозунги «Уходите». Вторая попытка поговорить с митингующими оказалась для депутатов более плодотворной. Люди выслушали членов общественного совета.

Депутаты сообщили, что внесут свои предложения от лица митингующих правительственной комиссии. В частности, донесут главное требование, чтобы газ в регионе держался в районе 50 тенге.

В свою очередь митингующие потребовали также, чтобы представители правительственной делегации пришли на площадь и выслушали их требования лично. Жители сообщили, что они не намерены покидать площадь до тех пор, пока вопрос не решится, несмотря на то, что завтра во всей стране рабочий день.

На площадь продолжают идти рабочие разных предприятий, чтобы поддержать митингующих.












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Комментарии ( 3 )

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-2
  • Замир
  • Кинст
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Сухов.
  • Xpert
  • Жанар
  • Ну Ну
 Дизель (Посетители) Сегодня, 17:08
Цитата: Coffee
В центр идти страшно.

Нафига такая большая толпа собралась?


Ни чего страшного там нет и боятся не кого, хоть СОБР и оцепили и площадь и дорогу с юртами, только что от туда пришёл.
А!, по поводу толпы, это резонно что собрались столько народу, значит достало... А!,клановые барыги и правители, совсем страх потеряли считают простой народ за быдло, и как хотят так и издеваются.
Цена на авто газ сработала как детонатор для того чтобы народ зароптал, и сейчас уже перетекает в политические требования по поводу "правителей"...
Весёлый новый год пришёл, ждём реальных "изменений" к рождеству в пользу простого народа...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам, за 30 летний развал СССР..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Альберт
  • Бродяга
 nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 16:51
Цитата: Coffee
То есть господам митингующим похрен, что они создают помеху для остальных людей?

У нас в стране же демократия, мнение меншинства не учытывается, тем более при благоприятном исходе вы все будете пожинать плоды митингующих.
 
-4
  • Pluto
  • Дизель
  • nazarbayevskii
  • Xpert
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Ashat
  • Патрик
  • Альберт
  • Науменко Наталия
  • Кинст
 Coffee (Посетители) Сегодня, 16:12
То есть господам митингующим похрен, что они создают помеху для остальных людей?

Нарушили движение общественного транспорта, связь из-за них барахлит в городе. В центр идти страшно.

Нафига такая большая толпа собралась?

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
 

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