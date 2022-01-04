Митинг продолжается: На площади Ынтымак в Актау установили ещё одну юрту и биотуалеты











Сегодня, 4 января, на площади Ынтымак продолжается митинг. Магазины вблизи не работают. Жители организовали полевую кухню прямо на улице, где они готовят еду для митингующих. Также некоторые предприниматели и горожане привозят еду и напитки на площадь и раздают её присутствующим.Сегодня, 4 января, к митингующим вышли представители общественного совета из числа депутатов Сената и маслихата Мангистауской области. Сначала люди освистали народных избранников, скандируя лозунги «Уходите». Вторая попытка поговорить с митингующими оказалась для депутатов более плодотворной. Люди выслушали членов общественного совета.Депутаты сообщили, что внесут свои предложения от лица митингующих правительственной комиссии. В частности, донесут главное требование, чтобы газ в регионе держался в районе 50 тенге.В свою очередь митингующие потребовали также, чтобы представители правительственной делегации пришли на площадь и выслушали их требования лично. Жители сообщили, что они не намерены покидать площадь до тех пор, пока вопрос не решится, несмотря на то, что завтра во всей стране рабочий день.На площадь продолжают идти рабочие разных предприятий, чтобы поддержать митингующих.