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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:28

Просмотров: 3145

Ербол Едилов: Аким Форт-Шевченко попался пьяным за рулём

На Telegram-канале внештатного советника премьер-министра РК Ербола Едилова @yyedilov появилось видео с участием акима Форт-Шевченко Шалкыбая Азербаева. Ербол Едилов отметил, что аким Форт-Шевченко попался пьяным за рулём. В пресс-службе акима Мангистауской области прокомментировали видео.

Кадр видео
В Telegram-канале @yyedilov появилось видео с участием акима Форт-Шевченко Шалкыбая Азербаева.

В описании к видео Ербол Едилов сообщил, что аким Форт-Шевченко попался пьяным за рулём.



В пресс-службе акима Мангистауской области прокомментировали видео.

- Проводим служебное расследование, если факт подтвердится, он будет освобождён от занимаемой должности, - сообщили в пресс-службе.




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Комментарии ( 6 )

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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 17:45
Ну это ж каким... надо быть,
при такой должности
да ещё в такие дни
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 17:32
Со страху на лизался.....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
-3
  • Замир
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  • Magnius
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motor (Посетители) Сегодня, 17:16
Народ! Что с вами? Завтра в Нуратане рассмотрят, если не будет злого умысла, то наверно простят, а не то парализуется госсистема.
 
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  • Ну Ну
  • motor
  • GuF
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 17:00
Это он с горя из-за того что газ подорожал, вот и решил "газонуть"! applause
Ну или просто связь с реальностью потерял, по привычке или из-за сбоев связи... ...Аким конечно лицо власти, но вообще он тоже человек, и у него тоже выходной, правда теперь похоже превращающийся в "выпускной". Мир всем!
 
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 Santa (Посетители) Сегодня, 16:51
А где 15 суток?!
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 16:35
Попал, так попал...
 
 

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