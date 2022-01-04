Ербол Едилов: Аким Форт-Шевченко попался пьяным за рулём





В Telegram-канале @yyedilov появилось видео с участием акима Форт-Шевченко Шалкыбая Азербаева.В описании к видео Ербол Едилов сообщил, что аким Форт-Шевченко попался пьяным за рулём.В пресс-службе акима Мангистауской области прокомментировали видео.- Проводим служебное расследование, если факт подтвердится, он будет освобождён от занимаемой должности, - сообщили в пресс-службе.