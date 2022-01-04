В Сети появилось видео погони за военными грузовиками по объездным путям в Мангистау

На кадрах видео, которые распространяются в Интернете, видно, как неизвестные устроили погоню за военными грузовиками в степи.Очевидцы сообщают, что сегодня на дороге, ведущей в Акшукур, митингующие установили палатку и перекрыли дорогу. Ранее таксисты и жители Актау отмечали, что не могут добраться до аэропорта из-за перекрытой митингующими дороги.