Касым-Жомарт Токаев обратился к демонстрантам в Мангистау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter сделал обращение к демонстрантам.- Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице, – написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter.