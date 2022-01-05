Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев записал официальное видеообращение

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В обращении Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть не падёт, и призвал соотечественников к благоразумию.



- Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Эйфория митинговщины и вседозволенности, призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств является абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падёт, нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог, - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем видеозаявлении.



Президент попросил молодёжь не портить свои жизненные пути и не отравлять жизнь близким.



- Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены. Будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам. Надеюсь на ваше благоразумие. Сейчас на карте и ваше благополучие, и наше место в современном мире, - отметил глава страны.