В аэропорту Актау задерживаются рейсы

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Сегодня, 5 января, задерживается прилёт и вылет нескольких рейсов.
- Аэропорт дал задержку рейсов, так как не могут доехать сотрудники, - сообщили представители международного аэропорта Актау.
Официальный сайт международного аэропорта Актау временно недоступен. Как будет осуществляться работа аэропорта в период ЧП, пока нет информации.
Пресс-служба международного аэропорта Алматы сообщила, что авиагавань города работает в штатном режиме, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
Напомним, в Мангистау ввели режим чрезвычайного положения. Режим ЧП введён с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.
- Аэропорт дал задержку рейсов, так как не могут доехать сотрудники, - сообщили представители международного аэропорта Актау.
Официальный сайт международного аэропорта Актау временно недоступен. Как будет осуществляться работа аэропорта в период ЧП, пока нет информации.
Пресс-служба международного аэропорта Алматы сообщила, что авиагавань города работает в штатном режиме, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
Напомним, в Мангистау ввели режим чрезвычайного положения. Режим ЧП введён с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.