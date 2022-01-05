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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:58

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Президент Казахстана отложил на год переход на реализацию газа через электронные торги

Глава государства провёл совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, сообщает сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев. Фото с сайта Акорды
Касым-Жомарт Токаев одобрил комплекс мер, предложенных правительственной комиссией по Мангистау. Также поручил антимонопольному органу в соответствии со статьёй 119 Предпринимательского кодекса ввести временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. Предельные цены для населения в регионах не должны превышать уровень цен на конец прошлого года.

- Поручаю правительству перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи. В этот период следует тщательно подготовить нормативно-правовую базу, обеспечить прозрачную работу торговых площадок, внедрить механизмы ограничения резкого роста цен. Поручаю генеральной прокуратуре совместно с агентством по защите конкуренции провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий. Расследование проведите оперативно. Доложите в течение 20 дней, - заявил глава государства.


Президент подверг критике ход реализации своего поручения, которое он дал в июне 2021 года по ускорению строительства нового завода на базе «КазГПЗ», производящего сжиженный газ в Мангистауской области.

- На данный момент разработано только технико-экономическое обоснование. Не решены вопросы финансирования проекта. Действующие правила организации и проведения торгов сжиженным газом не проработаны. Не предусмотрены механизмы ограничения роста цен в ходе электронных торгов. В результате министерство энергетики не смогло оперативно среагировать и приостановить электронные торги, - отметил он.


Также Касым-Жомарт Токаев указал на отсутствие системного подхода к реформированию отрасли.

- Важно понимать, что постоянно продавать себе в убыток никто не будет. Страна может остаться без инвестиций в газовую и газоперерабатывающую отрасли и, соответственно, без газа. Поэтому без системных, но продуманных и поэтапных реформ не обойтись. Предстоит провести качественную перезагрузку газовой отрасли, обеспечить полноценную загрузку товарным газом внутреннего рынка, - подчеркнул президент страны.



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