Аким Мангистау обратился к протестующим

- Если сейчас люди добровольно разойдутся, то в рамках действующего закона никаких мер в отношении них применено не будет. Все действия строго контролируются и осуществляются в рамках закона. Мы, со своей стороны, сосредоточимся на скорейшем разрешении сложившейся ситуации и обеспечении стабильности в рамках поручений главы государства, а также недопущения угрозы здоровью и жизни граждан, - обратился глава региона.

Граждан, которые по незнанию или по иным причинам принимают участие в подобных мероприятиях, по словам Нурлана Ногаева, в настоящее время просят добровольно вернуться домой и не прибегать к провокациям.