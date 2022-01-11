В Актау к патрулированию улиц привлекают добровольцев

Иллюстративное фото из открытых источников
По данным ведомства, волонтеры совместно с сотрудниками полиции и военными осуществляют патрулирование улиц города в целях профилактики правонарушений и недопущения преступлений среди населения.
В первый день акции помочь полицейским и военным следить за порядком на улицах откликнулись десятки человек, в их числе были пожилые люди и даже женщины.
К патрулированию привлекаются все желающие волонтеры старше 18 лет и только в дневное время.
- Для обеспечения правопорядка совместно с действующими сотрудниками органов внутренних дел сегодня на общий развод прибыли 45 человек наших заслуженных ветеранов Мангистауской области. Совместно с молодыми специалистами, действующими сотрудниками органов внутренних дел они в нашем городе будут в общественных местах оказывать практическую помощь. Возраст наших ветеранов: самому старшему 77 лет, а самому молодому 45 лет. Уже к 40 годам многие сотрудники уходят на пенсию, закон позволяет. Но у наших ветеранов органов внутренних дел богатый опыт, большой стаж работы, поэтому они могут объяснить нарушившим закон людям требования закона, - рассказал Нагашыбай Жариев, председатель совета ветеранов органов внутренних дел и национальной гвардии Мангистауской области.
Чтобы стать волонтёром, можно обратиться в WhatsApp по номеру 87014153161 (Кирилл Осин - депутат городского маслихата).
Напомним, в Мангистауской области за нарушение комендантского часа предупреждения получили 66 граждан. Все они в соответствии со статьей 476 Кодекса об Административных Правонарушениях РК (нарушение чрезвычайного положения) были предупреждены, что в случае повторного нарушения будут привлечены к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения.
В первый день акции помочь полицейским и военным следить за порядком на улицах откликнулись десятки человек, в их числе были пожилые люди и даже женщины.
К патрулированию привлекаются все желающие волонтеры старше 18 лет и только в дневное время.
- Для обеспечения правопорядка совместно с действующими сотрудниками органов внутренних дел сегодня на общий развод прибыли 45 человек наших заслуженных ветеранов Мангистауской области. Совместно с молодыми специалистами, действующими сотрудниками органов внутренних дел они в нашем городе будут в общественных местах оказывать практическую помощь. Возраст наших ветеранов: самому старшему 77 лет, а самому молодому 45 лет. Уже к 40 годам многие сотрудники уходят на пенсию, закон позволяет. Но у наших ветеранов органов внутренних дел богатый опыт, большой стаж работы, поэтому они могут объяснить нарушившим закон людям требования закона, - рассказал Нагашыбай Жариев, председатель совета ветеранов органов внутренних дел и национальной гвардии Мангистауской области.
Чтобы стать волонтёром, можно обратиться в WhatsApp по номеру 87014153161 (Кирилл Осин - депутат городского маслихата).
Напомним, в Мангистауской области за нарушение комендантского часа предупреждения получили 66 граждан. Все они в соответствии со статьей 476 Кодекса об Административных Правонарушениях РК (нарушение чрезвычайного положения) были предупреждены, что в случае повторного нарушения будут привлечены к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения.