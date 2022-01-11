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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:50

Просмотров: 110

В Мангистау открыта «горячая линия» помощи адвокатов

В целях оказания поддержки гражданам, пострадавшим в период террористической атаки, республиканской коллегией адвокатов открыты «горячие линии» по территориальным коллегиям адвокатов для приема обращений по вопросам, касающихся оказания юридической помощи.

Иллюстративное фото из открытых источников
Мангистауская областная коллегия адвокатов:
+7 7292 522699;
+77012012669.

Алматинская городская коллегия адвокатов:
+77272482168;
+77272482025;
+77272337863;
+77272780641;
+77272341763;
+77272774230.

Коллегия адвокатов города Нур-Султан:
+77029012724;
+77010220797;
+77754407882;
+77015145635;
+77013313993;
+77019135776;
+77019996110;
+77774039075.

Алматинская областная коллегия адвокатов:
+77053011097.

Акмолинская областная коллегия адвокатов:
+77017740191.

Восточно-Казахстанская областная коллегия адвокатов:
+77055000016;
+77771540407.

Западно-Казахстанская областная коллегия адвокатов:
+77783203138.

Атырауская областная коллегия адвокатов:
+77014091121;
+77787888382.

Актюбинская областная коллегия адвокатов:
87132775782;
87758378968.

Павлодарская коллегия адвокатов:
+7 701 511 8807;
+7 777 338 1578;
+7 777 066 6613.

Костанайская областная коллегия адвокатов:
+77754275253.

Коллегия адвокатов города Шымкент:
+77776122823;
+7 7252 41-75-73;
+7 7252 41-75-78.

Жамбылская областная коллегия адвокатов:
+77262 348941;
+77262 450282.

Карагандинская областная коллегия адвокатов:
+7701 3243080;
+77012127765.

Кызылординская областная коллегия адвокатов:
+77087086606.

Туркестанская областная коллегия адвокатов:
+7 747 315 02 47;
+7 701 464 19 00;
+7 700 330 37 40;
+7 775 753 77 77.

Коллегия адвокатов Северо-Казахстанской области:
+771538332578.



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