Авиакомпания «Turkish Airlines» обещает возобновить полеты в Актау

По данным МИИР РК, авиакомпания «Turkish Airlines» возобновляет полеты в Казахстан.- С 13 января авиакомпания «Turkish Airlines» возобновляет регулярные рейсы из Стамбула в Нур-Султан, с 14 января планируется в Актау, с 15 января - в Туркестан. Также планируется возобновление регулярных рейсов из/в Алматы, - отметили в МИИР РК.Билеты на рейсы авиакомпании «Turkish Airlines» можно приобрести на сайте авиакомпании. Рейсы будут осуществляться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.В Министерстве предоставили информацию по международным авиарейсам 11 января 2022 года.