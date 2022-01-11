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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Вчера, 20:39

Просмотров: 1191

На какую медицинскую помощь могут рассчитывать незастрахованные жители Мангистау

В Мангистауской области незастрахованными остаются 119 704 человека. Это 16,2 процента населения. Но, несмотря на свой статус, эта категория граждан также может рассчитывать на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

_фото из сети Интернет
Что входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), на который могут рассчитывать незастрахованные граждане:

1. Услуги скорой помощи;

2. Скорая медицинская помощь с привлечением медицинской авиации в определённых случаях;

3. Услуги первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), в том числе:
1) диагностика, лечение и управление наиболее распространенными заболеваниями;
2) профилактические осмотры целевых групп населения (детей, взрослых);
4) иммунизация (вакцинация);
5) формирование и пропаганда здорового образа жизни;
6) мероприятия по охране репродуктивного здоровья;
7) наблюдение за беременными и за родильницами в послеродовом периоде;
8) санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний.

4. Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях:
1) профилактика и диагностика ВИЧ-инфекции и туберкулеза;
2) услуги при травмах, отравлениях или других неотложных состояниях, в том числе услуги мобильной бригады при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них для всех лиц, независимо от статуса застрахованности;
3) диагностика и лечение при социально значимых заболеваниях;
4) диагностика и лечение при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению.

5. Специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях:
1) лечение при социально значимых заболеваниях;
2) услуги стационара на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них для всех, независимо от статуса застрахованности;
3) лечение при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению.

6. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, оказываемая:
1) при изоляции лиц, находившихся в контакте с больным инфекционным или паразитарным заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а также бактерионосителей, вирусоносителей и лиц с подозрением на инфекционное или паразитарное заболевание, представляющее опасность;
2) при лечении инфекционных, паразитарных заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
3) экстренная помощь людям, независимо от статуса застрахованности, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара;
4) в плановом порядке.

7. Медицинская реабилитация:
1) при лечении основного заболевания;
2) для больных туберкулезом.

8. Паллиативная медицинская помощь;

9. Обеспечение препаратами крови и ее компонентами при наличии медицинских показаний при оказании специализированной медицинской помощи;
10. Патологоанатомическая диагностика при оказании специализированной медицинской помощи в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях;
11. Направление казахстанцев на лечение за рубеж и (или) привлечение зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях;
13. Обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными лечебными продуктами, иммунобиологическими лекарственными препаратами;

Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете задать их справочной службе поликлиники, либо обратившись в Фонд социального медицинского страхования по удобному для вас каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.



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