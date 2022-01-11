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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 20:13

Просмотров: 3101

Экс-директор департамента здравоохранения Мангистау возглавила Минздрав РК

Указом Главы государства Ажар Гиният назначена Министром здравоохранения Республики Казахстан, сообщается на сайте Акорды. 

Фото primeminister.kz
Ажар Гиният родилась 8 июня 1969 года в Западно-Казахстанской области. В 1992 году окончила Актюбинский государственный медицинский институт, в 2007 году - Актауский государственный университет им. Ш. Есенова, в 2015 году получила степень МВА в Almaty Management University. Владеет казахским, русским и английским языками.

Трудовая деятельность:

В 1992-1994 годах - Участковый педиатр городской поликлиники № 2, врач-инфекционист детского инфекционного отделения медсанчасти в Актау;
В 1994-1999 годах -  Заведующая отделением медсанчасти № 1 в Актау;
В 1999-2001 годах -  Заместитель главного врача областной инфекционной больницы в Актау;
В 2001-2005 годах -  Заместитель начальника Мангистауского областного управления здравоохранения;
В 2005-2006 годах - Директор департамента здравоохранения Мангистауской области;
В 2008-2010 годах - Начальник управления департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК;
В 2010-2014 годах -  Директор департамента организация медицинской помощи Министерства здравоохранения РК;
В 2014-2016 годах -  Директор департамента социальных услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК;
В 2016-2017 годах -  Директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК;
С 2017 года по июнь 2020 года - Заместитель руководителя медицинского центра управления делами Президента РК;
С июня 2020 года - Вице-министр здравоохранения РК.



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