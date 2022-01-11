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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 20:25

Просмотров: 1432

В Мангистауской области за сутки выявлено 70 нарушителей комендантского часа

Обстановка по Мангистауской области стабильная, находится под контролем органов правопорядка. За сутки выявлено 70 граждан, оказавшихся на улице в комендантский час. Об этом сообщил комендант региона Жанарбек Бактыбаев.

Фото из архива Lada.kz
Жанарбек Бактыбаев сообщил, что в регионе обеспечивается общественный порядок и безопасность граждан. Организовано патрулирование сотрудников полиции с общественными помощниками.

- За сутки нами выявлено 70 граждан, оказавшихся на улице в комендантский час, в отношении 13 молодых людей, не имевших при себе документов, удостоверяющих личность и бесцельно бродивших по улице, составлены протоколы об административном правонарушении. С остальными проведена разъяснительная беседа. За сутки совершено одно мелкое хищение. Наша главная цель – обеспечить порядок на улицах, мы внимательны к каждому жителю. Выражаю отдельную благодарность гражданам, которые с пониманием относятся к законным требованиям сотрудников полиции и четко соблюдают режим комендантского часа, - сказал комендант области.

Также Жанарбек Бактыбаев сообщил, что продолжается несение службы на восьми блок-постах, перекрывающих основные подъезды к Актау и Жанаозену и въезд в поселок Бейнеу со стороны Атырауской области.

- В связи с увеличением количества обращений граждан по вопросу выдачи пропусков, Центр по их выдаче перенесен в здание Мангистауской областной универсальной библиотеки имени Кабиболлы Сидиыкова, расположенной по адресу: Актау, 19 «А» микрорайон, здание 1/2. Предприятия региона работают в штатном режиме, ограничения действуют только на период комендантского часа. При этом, напоминаю, что в условиях введенного режима чрезвычайного положения любой житель, находящийся вне жилища, в любое время суток обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность, - отметил Бактыбаев Жанарбек.

Работает колл-центр по номеру: 109, где можно узнать всю необходимую информацию в связи со сложившейся ситуацией в области и в стране в период ЧП.



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Комментарии ( 4 )

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diger (Посетители) Сегодня, 01:12
12-й регион,
А что происходит сейчас? На улице спокойно, ходят "космонавты", пар выпущен, пусть народ живёт нормальной жизнью.
 
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618965450 (Посетители) Сегодня, 01:01
12-й регион, там походу темка другая, ни короны, ни чего другого, смерть с косой придет, пофиг, кв сдадут и бабки поимеют Все :)
 
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Бродяга (Посетители) Вчера, 23:40
12-й регион,
bravo
 
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  • 618965450
 12-й регион (Посетители) Вчера, 23:36
на улице в комендантский час

Вчера уже писАл по поводу не соблюдения КЧ. Сегодня наблюдаю ту же картину: куча машин на дороге (сегодня их даже больше), людей стало больше, они даже проходят мимо патрульных машин, стоящих у акимата и никто их даже не остановил. И ключники у дома 11-23 прямо кидаются на машины в погоне за клиентами...
 
 

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