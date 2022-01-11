В Мангистауской области за сутки выявлено 70 нарушителей комендантского часа

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Жанарбек Бактыбаев сообщил, что в регионе обеспечивается общественный порядок и безопасность граждан. Организовано патрулирование сотрудников полиции с общественными помощниками.



- За сутки нами выявлено 70 граждан, оказавшихся на улице в комендантский час, в отношении 13 молодых людей, не имевших при себе документов, удостоверяющих личность и бесцельно бродивших по улице, составлены протоколы об административном правонарушении. С остальными проведена разъяснительная беседа. За сутки совершено одно мелкое хищение. Наша главная цель – обеспечить порядок на улицах, мы внимательны к каждому жителю. Выражаю отдельную благодарность гражданам, которые с пониманием относятся к законным требованиям сотрудников полиции и четко соблюдают режим комендантского часа, - сказал комендант области.



Также Жанарбек Бактыбаев сообщил, что продолжается несение службы на восьми блок-постах, перекрывающих основные подъезды к Актау и Жанаозену и въезд в поселок Бейнеу со стороны Атырауской области.



- В связи с увеличением количества обращений граждан по вопросу выдачи пропусков, Центр по их выдаче перенесен в здание Мангистауской областной универсальной библиотеки имени Кабиболлы Сидиыкова, расположенной по адресу: Актау, 19 «А» микрорайон, здание 1/2. Предприятия региона работают в штатном режиме, ограничения действуют только на период комендантского часа. При этом, напоминаю, что в условиях введенного режима чрезвычайного положения любой житель, находящийся вне жилища, в любое время суток обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность, - отметил Бактыбаев Жанарбек.



Работает колл-центр по номеру: 109, где можно узнать всю необходимую информацию в связи со сложившейся ситуацией в области и в стране в период ЧП.