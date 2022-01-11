АвтоЦОН в Актау восстановил работу

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В ведомстве отметили, что спецЦОН Актау с 12 января заработает в прежнем режиме. График работы – с 9 до 18 часов (понедельник – пятница).



- Автоуслуги остаются одними из самых востребованных госуслуг. Сейчас работа спецЦОНов возобновляется и мы ожидаем наплыв клиентов. Поэтому просим отнестись с пониманием к данной ситуации. Также напомню, что переоформить автомобиль можно через банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank. Рекомендую воспользоваться этими сервисами, чтобы не создавать большой ажиотаж в автоЦОНах, – сказал председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Адил Кожихов.



Вход в здание спецЦОНа будет осуществляется по приложению Ashyq. В связи с эпидемиологической ситуацией клиенты должны соблюдать нормы санитарной безопасности – держать социальную дистанцию и носить маски.