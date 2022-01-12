Резкий скачок заражения коронавирусом фиксируется в Мангистау

Фото из доступных источников

По данным на 12 января, за сутки в стране зарегистрировано 4810 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 156 - в Мангистауской области.



Подтвердились четыре факта выздоровления.



Всего с начала пандемии в Мангистау зарегистрировано 23 755 заболевших.



Первый компонент вакцины против COVID-19 в регионе получили 192 956 человек, второй компонент - 175 285 человек.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в Казахстане, в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская область.



В «жёлтой» зоне: Актюбинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Кызылординская, Карагандинская и Мангистауская области.



В «зелёной» зоне: Акмолинская, Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, Костанайская и Восточно-Казахстанская области. ⠀