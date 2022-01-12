По встречной полосе движения «покатушки» устроила молодёжь в Актау

Действия происходят на центральной автодороге - Проспекте Нурсултана Назарбаева.Из окна движущейся машины высунулся пассажир, которого снимает на телефон второй пассажир, таким же образом оказавшийся снаружи салона.Группа людей со свистами и криками беспрепятственно проехала по встречной полосе проезжей части до торгового центра «Шум» в 4 микрорайоне.