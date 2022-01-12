«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 12 Января
+5...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.81 KZT
  • €1 = 488.16 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:46

Просмотров: 2801

По встречной полосе движения «покатушки» устроила молодёжь в Актау

Видеоролик с ездой по встречной полосе в Актау появился в Сети.

Кадр видео
Действия происходят на центральной автодороге - Проспекте Нурсултана Назарбаева.

Из окна движущейся машины высунулся пассажир, которого снимает на телефон второй пассажир, таким же образом оказавшийся снаружи салона.

Группа людей со свистами и криками беспрепятственно проехала по встречной полосе проезжей части до торгового центра «Шум» в 4 микрорайоне.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Empro
 Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 13:58
Как же повезло пешеходам. Слава Аллаху.
А его нужно наказать по полной.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Патрик
  • Bass66
  • Ирон
  • Ingul
  • Ютюз
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 13:14
Вот с этого и начинается вседозволенность, а затем беспридел. Какова причина вариантов много, положение родственников в обществе и безнаказанность со стороны органов правопорядка, отсутствие культуры и интеллекта и другие, но поэтому важно верховенство и единство закона, вне зависимости от социального статуса, а также созидательно-поучительное наказание, причем и к родителям, и это не деньги, иначе пополняя казну, у нарушителей создается впечатление что он за это заплатил, а соответственно может делать все. Штраф хорош при не осознанном нарушение, повысит внимание, осознанное нарушение нужно наказывать осознанно строго, несколько суток в изоляторе лучше дадут понять неправильность деяния чем десятки МРП штрафа. Мир всем!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Патрик
  • Santa
  • tolk
  • Ирон
  • Бродяга
 Андpей (Посетители) Сегодня, 13:06
Не просто машину отобрать, а и посадить их ещё, но годик другой.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Патрик
  • синдбад
  • Adai11
  • Santa
  • Bass66
 smotritel (Посетители) Сегодня, 12:22
расстрелять
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +12
  • Бродяга
  • Василий Кравчук
  • 618965450
  • bekenova
  • Патрик
  • синдбад
  • Adai11
  • watlow
  • Santa
  • tolk
  • Ирон
  • Ingul
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:01
Группа людей со свистами и криками беспрепятственно проехала по встречной полосе


Где камеры? Где жолпол? Эти чунга-чанги проехали на красный свет светофора и чуть не сбили пешеходов! Уроды! bazar
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Патрик
  • Ирон
  • Ingul
 Ютюз (Посетители) Сегодня, 11:56
Могете блюстители правопорядка, беспрепятственно значит пол города по встречной пролететь, да вы красаучики просто, не зря зарплатку народ вам отстегивает часом!? А кто это интересно понесет наказание за упущенное, не не не никто, а почему!? Да патаму чта, детишки с большой долей вероятности чьи та родственники money а дети отцов и матерей те что занимаются на совесть с ними никогда бы такого не позволили. И да... комендантский час как сказал комендант, нее не слышали!?

— Ты такой несчастный.
— Почему?
— Ну ты живешь не так, как я, значит ты живешь неправильно, значит несчастный.
— Но я вполне счастлив, меня все устраивает.
— Бедняжка даже не понимает, что говорит...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика