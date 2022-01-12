Комендант Мангистау: Повторно нарушили комендантский час в Актау 25 граждан

- По области за сутки выявлены 76 граждан, оказавшихся на улице в комендантский час. С ними проведена разъяснительная беседа. В отношении 25 лиц, которые ранее нарушали режим комендантского часа, были составлены протоколы по статье 476 КоАП РК (Нарушение режима чрезвычайного положения), - рассказал комендант.

По области обеспечивается общественный порядок и безопасность граждан. Полицейские с общественными помощниками патрулируют улицы городов и сёл.Санкция статьи 476 КоАП РК влечёт предупреждение или штраф в размере 10 месячных расчётных показателей либо административный арест на срок до 15 суток. При повторном нарушении в течение года после наложения административного взыскания предусмотрен штраф в размере 20 месячных расчётных показателей либо административный арест на срок до 30 суток.Продолжается несение службы на восьми блок-постах.Обстановка в регионе стабильная, находится под контролем органов правопорядка.