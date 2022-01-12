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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:09

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Комендант Мангистау: Повторно нарушили комендантский час в Актау 25 граждан

Обстановку в регионе доложил комендант Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев.

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По области обеспечивается общественный порядок и безопасность граждан. Полицейские с общественными помощниками патрулируют улицы городов и сёл.

- По области за сутки выявлены 76 граждан, оказавшихся на улице в комендантский час. С ними проведена разъяснительная беседа. В отношении 25 лиц, которые ранее нарушали режим комендантского часа, были составлены протоколы по статье 476 КоАП РК (Нарушение режима чрезвычайного положения), - рассказал комендант.


Санкция статьи 476 КоАП РК влечёт предупреждение или штраф в размере 10 месячных расчётных показателей либо административный арест на срок до 15 суток. При повторном нарушении в течение года после наложения административного взыскания предусмотрен штраф в размере 20 месячных расчётных показателей либо административный арест на срок до 30 суток.

Продолжается несение службы на восьми блок-постах.

Обстановка в регионе стабильная, находится под контролем органов правопорядка.



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