Туши свет! Посетители сидели в темноте во время обеда персонала клиники в пригороде Актау

- Что за наглость? Как-то странно выключать весь свет, когда они обедают, - возмутилась Жанна.

Жалоба поступила от местной жительницы Жанны, которая отправилась сегодня днём на приём к врачу в медицинский центр «Мухамбет» в селе Баскудук в пригороде Актау.По её словам, с 13:00 до 14:00 в коридоре клиники выключили свет, ссылаясь на то, что у них обеденный перерыв. Все пациенты в это время сидели в темноте.В медицинском центре «Мухамбет» сначала заявили, что такого не может быть. Для подтверждения Lada.kz направила видеоподтверждение.Спустя время в клинике сказали, что сегодня на смену вышла новенькая санитарка, которая по незнанию выключила свет. С ней провели беседу.