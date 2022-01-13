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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:36

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Ограничения действуют в СИЗО Актау

Режим особых условий введён в учреждениях ДУИС по Мангистауской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото из архива Lada.kz
Настоящий режим будет действовать до 19 января текущего года на основании указов президента о введении ЧП.

- На период действия указанного режима, а также в связи с распространением коронавирусной инфекции распорядок дня учреждений УИС будет временно изменён. С учётом складывающейся обстановки в стране, в целях обеспечения безопасности лиц, содержащихся в учреждениях и недопущения чрезвычайных происшествий, принимаются временные ограничительные меры в реализации прав осуждённых, а также следственно-арестованных лиц, - сообщили в пресс-службе ДУИС по Мангистауской области.


При этом передачи для осуждённых будут доставлены в порядке, определённом законодательством.

Ограничения действуют в СИЗО Актау


- Ограничиваются все виды свиданий и телефонных переговоров. Всех заинтересованных лиц просим сохранять спокойствие и отнестись с пониманием до окончания всех ограничительных мер. Также предупреждаем не распространять ложную информацию и опираться исключительно на официальные комментарии. Хочу напомнить, что за распространение недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность. В учреждении обстановка стабильная. Осуждённые обеспечены всем необходимым. Передачи принимаются раз в день с 09:00 до 10:00, - объяснил начальник департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области, подполковник юстиции Алтынбек Калиев.


По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону доверия: 8 (7292) 60-52-89.

Также имеются официальные страницы Instagram и Facebook.

В ДУИС по Мангистауской области просят относиться с пониманием к сложившейся ситуации.



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