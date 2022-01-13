Комендант Мангистау попросил не накалять обстановку в Сети

- Подписи к ним не соответствуют действительности, создавая угрозу возникновения новой волны социальной напряжённости среди населения. Обращаюсь к каждому, не накаляйте обстановку, не играйте на чувствах семей, чьи родные стали жертвами этих событий. Кроме того, за распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения, в соответствии со статьёй 274 УК РК предусмотрена уголовная ответственность в виде ограничения либо лишения свободы на срок от трёх до семи лет, - обратился Жанарбек Бактыбаев.

В настоящее время, по словам Жанарбека Бактыбаева, в социальных сетях и мессенджерах пользователи активно пересылают видеоролики о трагических событиях 2-8 января этого года.