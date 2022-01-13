В Мангистау выявили 179 человек с коронавирусом

Иллюстративное фото из открытых источников
За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 9122 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано 179 новых случаев COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 792 человека, из них два в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 61 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 23 960 случаев заболевания COVID-19.
Напомним, 12 января по темпам распространения коронавирусной инфекции наш регион перешёл в «желтую» зону.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 792 человека, из них два в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 61 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 23 960 случаев заболевания COVID-19.
Напомним, 12 января по темпам распространения коронавирусной инфекции наш регион перешёл в «желтую» зону.
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