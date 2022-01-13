В Мангистауской области вновь усилят ограничительные карантинные меры

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В ходе собрания члены оперативного штаба обсудили пакет ограничительных мер в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.
По данным Гульмиры Калмуратовой, эпидемиологическая ситуация региона находится на постоянном контроле. За последние шесть суток резко выросло число зараженных коронавирусной инфекцией. Так, с 29 декабря по 4 января опасной болезнью заразились 25 человек, с 5 по 11 января-289 человек. По данным на 12 января, за сутки в стране зарегистрировано 4810 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 156 - в Мангистауской области. В инфекционных больницах области получают лечение 73 пациента. В реанимационных отделениях лечатся пять пациентов.
- В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе членами оперативного штаба было предложено вновь ввести ряд ограничительных мер. Учитывая резкий рост заболеваемости, в скором времени будет готово новое постановление главного санитарного врача области, - сказала Гульмира Калмуратова.
В совещании приняли участие заместители акимов городов, районов, руководители государственных органов, представители прокуратуры, полиции и палаты предпринимателей.
Сегодня, 13 января в Мангистау коронавирус выявили у 179 человек.
Напомним, что Мангистауская область 12 января по темпам распространения коронавирусной инфекции вошла в «желтую» зону.
По данным Гульмиры Калмуратовой, эпидемиологическая ситуация региона находится на постоянном контроле. За последние шесть суток резко выросло число зараженных коронавирусной инфекцией. Так, с 29 декабря по 4 января опасной болезнью заразились 25 человек, с 5 по 11 января-289 человек. По данным на 12 января, за сутки в стране зарегистрировано 4810 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 156 - в Мангистауской области. В инфекционных больницах области получают лечение 73 пациента. В реанимационных отделениях лечатся пять пациентов.
- В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе членами оперативного штаба было предложено вновь ввести ряд ограничительных мер. Учитывая резкий рост заболеваемости, в скором времени будет готово новое постановление главного санитарного врача области, - сказала Гульмира Калмуратова.
В совещании приняли участие заместители акимов городов, районов, руководители государственных органов, представители прокуратуры, полиции и палаты предпринимателей.
Сегодня, 13 января в Мангистау коронавирус выявили у 179 человек.
Напомним, что Мангистауская область 12 января по темпам распространения коронавирусной инфекции вошла в «желтую» зону.