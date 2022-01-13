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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:45

Просмотров: 1573

В Мангистауской области вновь усилят ограничительные карантинные меры

Об этом сообщила заместитель акима области Гульмира Калмуратова на заседании регионального штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
В ходе собрания члены оперативного штаба обсудили пакет ограничительных мер в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.

В Мангистауской области вновь усилят ограничительные карантинные меры


По данным Гульмиры Калмуратовой, эпидемиологическая ситуация региона находится на постоянном контроле. За последние шесть суток резко выросло число зараженных коронавирусной инфекцией. Так, с 29 декабря по 4 января опасной болезнью заразились 25 человек, с 5 по 11 января-289 человек. По данным на 12 января, за сутки в стране зарегистрировано 4810 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 156 - в Мангистауской области. В инфекционных больницах области получают лечение 73 пациента. В реанимационных отделениях лечатся пять пациентов.

- В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе членами оперативного штаба было предложено вновь ввести ряд ограничительных мер. Учитывая резкий рост заболеваемости, в скором времени будет готово новое постановление главного санитарного врача области, - сказала Гульмира Калмуратова.

В совещании приняли участие заместители акимов городов, районов, руководители государственных органов, представители прокуратуры, полиции и палаты предпринимателей.

Сегодня, 13 января в Мангистау коронавирус выявили у 179 человек.

Напомним, что Мангистауская область 12 января по темпам распространения коронавирусной инфекции вошла в «желтую» зону.



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Комментарии ( 2 )

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Nostra (Посетители) Сегодня, 11:11
Действительно скорая опять едет по полтора часа...
 
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KNOC (Посетители) Сегодня, 10:24
ЧП кончилось начался карантин ah1n1
 
 

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