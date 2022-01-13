Мангистауская область вошла в «красную» зону по коронавирусу

Иллюстративное фото из открытых источников

Мангистауская область вошла в «красную» зону с сегодняшнего дня, 13 января.



В настоящее время в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Карагандинская и Кызылординская области.



В «желтой» зоне находятся Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская и Костанайская области.



В «зеленой зоне» находятся Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, Северо-Казахстанская область и Восточно-Казахстанская области.