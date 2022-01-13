Жительница села Бейнеу отметила 100-летний юбилей

Фото пресс-службы ведомства

Сырга Тлеубаевна Калиева родилась 1 января 1922 года в селе Бейнеу.



Её отец Тлеубай был единственным сыном Бейнеу, потомком знаменитых богачей Мангистау Омара и Тура. Мавзолей двух баев Омар-Тур расположен в 25 километрах от района. Он входит в число исторических реликвий, которые сегодня находятся под защитой государства.



Тлеубай Бейнеуович умер в 1932 году. Мать Секер с пятью детьми перебралась в Туркменистан, в город Измукшир.



В 1946 году Сырга Тлеубаевна вышла замуж, а в 1949 году у нее родился первенец. У Сырга Тлеубаевны - 11 детей.



Она пережила Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, проводила на фронт двоих братьев. С 1950 по 1955 годы работала грузчиком в одном из сёл Республики Каракалпакстан.



- Сейчас Сырга Тлеубаевна является бабушкой более 60 внуков и 40 правнуков, а также одного праправнука. Пережившая немало бед судьбы в настоящее время она счастливо проживает в Бейнеуском районе в окружении своих потомков, - рассказали в пресс-службе акимата Бейнеуского района.