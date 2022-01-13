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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:24

Просмотров: 183

В Мангистау число заключенных сделок купли-продажи жилья выросло почти в шесть раз за год

Декабрь 2021 года стал рекордным по количеству сделок купли-продажи жилья в Казахстане. Значительный прирост зафиксирован в Мангистауской области, Алматы, Нур-Султане и Карагандинской области. Об этом сообщается на сайте «Крыша».

Фото из архива Lada.kz
Сайт «Крыша» со ссылкой на Бюро национальной статистики сообщает, в декабре совершено в Казахстане 94 988 операций. Это в 2.1 раза больше, чем в ноябре, и в три раза больше, чем в декабре 2020 года, и почти в два раза больше, чем в разгар пенсионной кампании. Так, в апреле 2020 года заключили 59 689 сделок.

Мангистауская область вошла в список лидеров, в декабре 2021 года в регионе заключили 9 269 сделок, что в 3,1 раза больше, чем в ноябре. Число заключенных сделок купли-продажи жилья в Мангистауской области за год выросло в 6,1 раза.

Значительный прирост зафиксирован также в Алматы, Нур-Султане, Алматинской и Карагандинской областях.

Из 94 988 сделок 75 455 пришлись на квартиры, 19 533 — на частные дома. Всего в 2021 году казахстанцы заключили 606 056 сделок купли-продажи жилья.



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