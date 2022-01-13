ТОО «СП «CASPI BITUM»: Задымление произошло со стороны рядом находящегося объекта

Кадр видео
В пресс-службе битумного завода сообщили, что задымление произошло со стороны рядом находящегося объекта, расположенного за территорией завода и не имеющего отношения к ТОО «СП «CASPI BITUM».
- На заводе ситуация стабильная, работа ведётся в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, в социальных сетях горожане разместили видеозапись, на которой снято задымление со стороны завода «Caspi Bitum». В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что по данному происшествию вызов на пульт дежурного не поступал.
- На заводе ситуация стабильная, работа ведётся в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, в социальных сетях горожане разместили видеозапись, на которой снято задымление со стороны завода «Caspi Bitum». В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что по данному происшествию вызов на пульт дежурного не поступал.
Оставьте свой комментарий первым.