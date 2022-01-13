В Мангистауской области за сутки выявлен 81 нарушитель комендантского часа

Комендант региона Жанарбек Бактыбаев. Фото предоставили в департаменте полиции Мангистауской области

Обеспечивается общественный порядок и безопасность граждан. Сотрудниками полиции с общественными помощниками патрулируются улицы городов и сёл.



- По области за сутки нами выявлен 81 гражданин на улице в комендантский час, в отношении 69 лиц, которые ранее нарушали режим комендантского часа, были составлены протоколы об административном правонарушении, с остальными проведена разъяснительная беседа. Продолжается несение службы на восьми блок-постах, - сообщил Жанарбек Бактыбаев.



Комендант Мангистау попросил не накалять обстановку в Сети.



В настоящее время, по словам Жанарбека Бактыбаева, в социальных сетях и мессенджерах пользователи активно пересылают видеоролики о трагических событиях 2-8 января этого года.



- Подписи к ним не соответствуют действительности, создавая угрозу возникновения новой волны социальной напряжённости среди населения. Обращаюсь к каждому, не накаляйте обстановку, не играйте на чувствах семей, чьи родные стали жертвами этих событий. Кроме того, за распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения, в соответствии со статьёй 274 УК РК предусмотрена уголовная ответственность в виде ограничения либо лишения свободы на срок от трех до семи лет,- отметил комендант Мангистауской области.